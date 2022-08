Saint-Maximin toont wereldklasse in superspektakel van zes goals tegen City

Zondag, 21 augustus 2022 om 19:27

Manchester City heeft zondag zijn eerste puntenverlies van het seizoen geleden. De ploeg van Josep Guardiola werkte tegen Newcastle United een van de meest spectaculaire Engelse wedstrijden van het kalenderjaar af en werd bij vlagen compleet zoek gespeeld door Allan Saint-Maximin. De linkerspits van Newcastle was met zijn enorme snelheid en supervaardige dribbeltechniek niet te houden voor Kyle Walker en bereidde zo twee goals voor. Een fantastische vrije trap van Kieran Trippier bracht Newcastle in de tweede helft zelfs op een 3-1 voorsprong, maar snelle tegentreffers van Erling Braut Haaland en Bernardo Silva leverden City een punt op: 3-3.

De ploeg van Guardiola kwam flitsend uit de startblokken op St. James Park. Bernardo Silva, die op papier rechtsbuiten speelde, liet zich na acht minuten zakken en gaf na een lange dribbel voor op Ilkay Gündogan. De Duitser controleerde knap en schoot van dichtbij uit de dropkick raak: 0-1. Even leek City zich op te maken voor een walk-over, maar nadat de doorgebroken Kevin De Bruyne op Nick Pope had geschoten, richtte Newcastle zich op.

Saint-Maximin was voortdurend bij het gevaar betrokken dat van the Magpies kwam. De linkerspits was met zijn dribbels niet te houden voor Walker en behield daarbij opvallend vaak ook het overzicht. Zo legde hij de bal na een kwartier panklaar voor Miguel Almirón, die tamelijk wild over schoot. Saint-Maximin flitste vervolgens ook zelf om John Stones heen, maar zag zijn schot gepakt worden door Ederson Moraes. De keeper van Manchester City was bij de volgende actie van Saint-Maximin echter kansloos. De linksbuiten gaf in minuut 28 na een dribbel vlijmscherp voor, waarna Almirón met de knie op een vrij merkwaardige manier intikte: 1-1. Even werd door City gedacht aan hands, maar daarvan bleek geen sprake.

Newcastle bleef via Saint-Maximin voor enorm gevaar zorgen. Zeven minuten voor rust dribbelde de razendsnelle Fransman vanaf links naar de as, om een steekbal te geven op Callum Wilson. De spits kreeg de bal enigszins gelukkig mee en rondde van dichtbij genadeloos af: 2-1. City keek zo tegen een verrassende 2-1 ruststand aan en zag de problemen kort op weg in de tweede helft vergroot worden door Kieran Trippier. De rechtsback vuurde een vrije trap van grote afstand vernietigend in de kruising: 3-1.

Manchester City gaf echter geenszins op en knokte zich heel snel helemaal terug. Na een uur spelen slingerde De Bruyne de bal voor het doel, waar Rodri die in de drukte bij de tweede paal weer voor het doel bracht. Dat bood Haaland de kans om in te tikken: 3-2. In minuut 64 werd het alweer gelijk. De Bruyne verstuurde een sublieme steekbal op Bernardo Silva, die simpel intikte: 3-3. Haaland sprintte kort daarna Sven Botman, die sowieso een zware avond had, er compleet uit en stond oog in oog met Pope. De snel uitgekomen goalie redde knap op de lage inzet van de Noor.

Trippier kwam een kwartier voor tijd weg met een forse charge op de benen van De Bruyne. De rechtsback leek rood te krijgen, maar na een VAR-ingreep werd dat geel. Newcastle bleef dus met elf man staan en moest alle zeilen bijzetten om City van een vierde treffer af te houden. Twaalf minuten voor tijd kwamen the Citizens daar het dichtst bij. Gündogan chipte de bal handig voor het doel, waar Foden net niet bij de bal kon komen en Haaland uit de kluts van heel dichtbij over mikte.