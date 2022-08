Basisdebutant Matthijs de Ligt kopt raak tijdens monsterzege van Bayern

Zondag, 21 augustus 2022 om 19:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:23

Bayern München heeft zondagmiddag een kinderlijk eenvoudige overwinning geboekt op VfL Bochum. De recordkampioen van Duitsland had geen enkele moeite met de tegenstander en was nog enigszins genadig met zeven doelpunten: 0-7. Matthijs de Ligt maakte zijn basisdebuut voor de ploeg van Julian Nagelsmann en bekroonde dat met een doelpunt uit een hoekschop.

Bij Bayern München begon De Ligt dus voor het eerst in de basis, terwijl Bayern-trainer Julian Nagelsmann Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui op de bank posteerde. Op hun posities kregen Benjamin Pavard en het duo Joshua Kimmich en Marcel Sabitzer de voorkeur boven de ex-Ajacieden. Voorin werden Thomas Müller en Mané als voorste spitsen geposteerd, terwijl Sané en Coman vanaf de flanken voor gevaar moesten zorgen.

Bayern pakte al na amper vijf minuten spelen de voorsprong in Bochum. Op aangeven van Kingsley Coman schoot Leroy Sané de bal tegen de touwen. In de 25e minuut was het De Ligt die zijn eerste treffer in Beierse dienst maakte. Bochum-doelman Manuel Riemann dook onder de hoekschop van Kimmich door en De Ligt profiteerde met het hoofd: 0-2. Het feest hield daarmee niet op voor de regerend landskampioen. Miscommunicatie in de verdediging van de thuisploeg leidde tot een rebound, die door Coman onberispelijk werd binnengeschoten. De Fransman was nog voor het rustsignaal weer belangrijk. Zijn splijtende pass kwam terecht bij Mané, die zijn directe tegenstander uitkapte en in de korte hoek raak schoot: 0-4.

Na rust veranderde er niets aan de dominantie van de de bezoekers. Kimmich kreeg al snel de mogelijkheid om de score te verhogen, maar zijn inzet ging over het vijandelijke doel. Bochum-verdediger Saidy Janko beging even later een overtreding in het strafschopgebied, waardoor Mané vanaf elf meter voor zijn tweede doelpunt van de middag aantekende. Bij die stand verving Gravenberch Sabitzer en vijf minuten later mocht ook Mazraoui invallen voor Pavard. Zij zagen hoe Cristian Gamboa twintig minuten voor tijd een eigen doelpunt maakte, waardoor de marge zes werd. Op aangeven van invaller Gabriel Vidovic maakte Gnabry er tien minuten voor tijd 0-7 van.

Eintracht Frankfurt - FC Köln 1-1

Bij Eintracht Frankfurt loopt het dit seizoen nog niet naar wens. De Europa League-finalist van vorig seizoen won nog niet in de Bundesliga en deed dat ook zondag niet. Met een schitterende vrije trap bracht Daichi Kamada de thuissupporters nog wel tot juichen, al zou die jubelstemming verdwijnen. In de 82e minuut was het namelijk Jan Thielmann die de bezoekers op gelijke hoogte bracht. Vanaf de rand van het zestienmetergebied schoot de middenvelder hard raak in de linkerbenedenhoek. Even werd er gevreesd voor buitenspel, maar het doelpunt bleef toch staan.