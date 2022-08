Kenneth Perez schrikt en ziet twee specifieke problemen bij Feyenoord

Zondag, 21 augustus 2022 om 19:17 • Wessel Antes • Laatste update: 19:41

Kenneth Perez is zondag geschrokken van de manier waarop Feyenoord speelde tegen RKC Waalwijk (0-1 winst), zo zegt hij in de nabeschouwing op ESPN. De analist zag dat de Rotterdammers het zichzelf onnodig lastig maakten en noemt twee specifieke aandachtspunten voor het elftal van Arne Slot.

“Ik schrok echt van twee dingen vandaag bij Feyenoord”, aldus Perez. “Allereerst de restverdediging, want bij balverlies kon de tegenstander (RKC, red.) er de hele tijd doorheen komen. Het stond gewoon niet goed genoeg om direct druk op de bal te zetten. Ten tweede mis ik het gogme bij Feyenoord. Met name bij het uitspelen van kansen. Daar schrik ik toch wel van, we hebben het hier over een topclub.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marciano Vink benadrukt een ander aandachtspunt. “Het grootste probleem bij Feyenoord zit in de afstemming onderling. Als er gewisseld wordt komen er ineens veel nieuwe namen bij die het ook nog met elkaar moeten gaan vinden. Dan kun je wel wisselen, maar wissel je eigenlijk niet om echt te verbeteren.” Even later geeft Vink wel credits aan invaller Patrik Wålemark. “Die viel wel echt goed in.”

Feyenoord slaagde er zondag pas na rust in om kansen te creëren tegen RKC. Wålemark, die in de rust werd gebracht voor de slecht spelende Idrissi, was een plaag voor de Waalwijkse defensie. Na een goede passeerbeweging werd hij in het strafschopgebied neergehaald door Thierry Lutonda. Zijn collega-aanvaller Danilo maakte daar dankbaar gebruik van en noteerde van de penaltystip de enige treffer van de wedstrijd.