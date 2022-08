Sterke invalbeurt Wålemark levert Feyenoord drie punten op tegen RKC

Zondag, 21 augustus 2022 om 18:39 • Wessel Antes • Laatste update: 18:52

Feyenoord is er zondagmiddag in geslaagd om RKC Waalwijk met 0-1 te verslaan. Voor rust had het elftal van Arne Slot enorm veel moeite met het verdedigende RKC, maar in het tweede bedrijf zorgde de sterk invallende Patrik Wålemark ervoor dat de Rotterdammers meer kansen kregen. De jonge Zweed was er in de 65ste minuut verantwoordelijk voor dat Feyenoord een penalty kreeg, die werd verzilverd door Danilo.

Slot wijzigde de basiself van Feyenoord zondag op drie plekken. Op de linksbackpositie koos hij voor jeugdexponent Quilindschy Hartman ten koste van Marcus Pedersen. Fredrik Aursnes werd in Waalwijk vervangen door de van een blessure teruggekeerde Orkun Kökcü. De 26-jarige Noor wordt in de komende dagen gepresenteerd bij Benfica. Voorin gaf Slot de kans aan Oussama Idrissi, waardoor Wålemark op de bank moest plaatsnemen. RKC-trainer Joseph Oosting koos tegen Feyenoord voor een vijfmansdefensie, daar de Rotterdammers onder Slot al meerdere keren lieten zien daar moeite mee te hebben.

Net als in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (0-0) had Feyenoord moeite met het creëren van kansen. RKC liet de bal grotendeels aan het elftal van Slot. Het eerste schot op doel was voor Michiel Kramer, die zag dat Justin Bijlow zijn rollertje makkelijk kon pakken. Het eerste gevaar van Feyenoord kwam voort uit een vrije trap van Kökcü, die door Etienne Vaessen werd verwerkt tot een hoekschop. Tien minuten later probeerde debutant Hartman het van afstand. Zijn harde schot werd door de vingertoppen van Vaessen naast getikt, wat overigens niet werd opgemerkt door scheidsrechter Edwin van de Graaf die een doeltrap gaf.

In de rust bracht Slot Wålemark en Jens Toornstra in de ploeg voor Idrissi en Kökcü. Idrissi liet in het Mandemakers Stadion wederom een slechte indruk achter, terwijl Kökcü nog steeds niet volledig fit oogde. Na rust werd Feyenoord direct gevaarlijk via invaller Wålemark, die zag dat Vaessen zijn schot met moeite uit het doel van RKC kon houden. Een minuut later bracht diezelfde Wålemark Javairô Dilrosun perfect in stelling, al leek de buitenspeler zelf te schrikken van de kans die hij kreeg, waardoor hij de bal niet wist binnen te werken. Ook een poging van Danilo stuitte op Vaessen.

In de 65ste minuut was het wederom Wålemark die een plaag vormde voor de Waalwijkse defensie. Nadat hij Thierry Lutonda passeerde werd hij door een slordige tackle van de Belg naar de grond gehaald. Van de Graaf wilde in eerste instantie niets weten van een strafschop, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen. Na een lange check werd duidelijk dat hij de bal wel op de stip moest leggen. Danilo benutte de penalty vervolgens feilloos door Vaessen naar de verkeerde kant te sturen: 1-0.

In de slotfase bleef Feyenoord de dominante ploeg, maar vergaten de Rotterdammers de voorsprong te vergroten. Quinten Timber wachtte lang met uithalen, waardoor zijn poging makkelijk geblokt kon worden. Pas in de laatste vijf minuten ging RKC echt aanzetten, maar konden de Waalwijkers geen vuist maken. In de 92ste minuut had Feyenoord het even moeilijk met de druk van de thuisploeg, maar wist het de drie punten alsnog veilig te stellen. Een allerlaatste poging van Florian Jozefzoon trof ook geen doel. Daardoor staat Feyenoord na drie wedstrijden in de Eredivisie op de tweede plek met zeven punten. RKC staat dertiende met slechts twee punten.