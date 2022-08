Kwakman lacht om gevat antwoord van Bergwijn: ‘Haha, daar had hij hem even’

Zondag, 21 augustus 2022 om 18:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:16

Steven Bergwijn ontpopte zich zondagmiddag andermaal tot de uitblinker bij Ajax. De linkerspits bekroonde een ijzersterke eerste helft tegen Sparta Rotterdam (0-1 winst) met het uiteindelijk enige doelpunt van de wedstrijd. De Amsterdammers overtuigden bij momenten niet, vond ook Bergwijn. "Het was een zware wedstrijd, maar de drie punten zijn het belangrijkst", zegt hij tegen Vincent Schildkamp van ESPN.

Bergwijn probeert de vinger op de zere plek te leggen. "Ja, het was stroef", aldus de Oranje-international. "In de rust bespraken we dat het tempo hoger moest. Als dat gebeurt, maak je er nog een paar. Dat doen we dan niet. Het was een beetje gezapig." Ajax moest het zondag stellen zonder Antony, die vanwege transferperikelen buiten de wedstrijdselectie werd gelaten. Steven Berghuis had het als vervanger van de Braziliaan lastig.

"Steven heeft andere kwaliteiten", zegt Bergwijn over zijn ploeggenoot. "Dat heeft hij vandaag ook weer laten zien. Met Antony heb je meer diepgang, maar hij is er niet en dan moeten we het gewoon anders doen." Bergwijn, die vlak voor rust scoorde met een laag afstandsschot, was zelf ook zoekende, geeft hij toe. "Vandaag had ik dat wat meer. Ik kwam niet heel veel in het spel voor, dus dacht ik: ik ga maar zwerven. Vanaf het middenveld kreeg ik meer de bal en dat was voor mij lekker."

Antony staat als bekend in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United. Bergwijn krijgt van Schildkamp de vraag of hij hem heeft gesproken over de Premier League, een competitie die hij goed kent vanuit zijn tijd bij Tottenham Hotspur. Bergwijn aarzelt een beetje, en antwoordt dan: "Nee, ik heb het er eigenlijk niet met hem over gehad. Hij spreekt niet zo goed Engels, dus dat is moeilijk." Schildkamp zegt met een kwinkslag: "En jouw Braziliaans is ook roestig, zeker?" Daarop reageert Bergwijn gevat: "Portugees, hè."

Kees Kwakman, analist bij ESPN, moet lachen om het interview. "Vincent is normaal heel scherp, maar daar had Bergwijn hem even, haha. Goed antwoord ook: 'Hij spreekt nauwelijks Engels', dan hoeft hij er ook niet veel over te zeggen. Ik heb het idee dat Bergwijn ook denkt: het zal allemaal wel. Die gaat naar Engeland, maar laat mij lekker voetballen."