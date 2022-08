Thijs Dallinga wederom trefzeker voor Nederlands getint Toulouse

Zondag, 21 augustus 2022 om 17:04 • Wessel Antes • Laatste update: 17:26

Thijs Dallinga heeft zondagmiddag wederom een doelpunt kunnen maken in de Ligue 1, tijdens de 2-2 remise van Toulouse tegen Lorient. Na ruim een uur spelen wist de 22-jarige spits Lorient-keeper Yvon Mvogo te passeren. Daarna slaagde Toulouse er door een strafschop van Ibrahima Koné niet in om de zege veilig te stellen. Bij Toulouse verschenen zondag maar liefst vier Nederlanders aan de aftrap.

Naast Dallinga kregen Branco van den Boomen, Stijn Spierings en Zakaria Aboukhlal een basisplaats bij de Franse promovendus. Al na twee minuten kwam Toulouse op achterstand door een doelpunt van Armand Lauriente. De linksbuiten van Lorient schoot een vrije trap op prachtige wijze achter keeper Maxime Dupe. Na een half uur spelen kwam Toulouse langszij toen Rafael Ratão optimaal profiteerde van een verdedigende fout door de bal beheerst achter Mvogo te werken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de 64ste minuut kwam een vrije trap van Van den Boomen via Brecht Dejaegere terecht bij Dallinga, die Mvogo van dichtbij kon verschalken. Door zijn goal staat Dallinga na drie wedstrijden in de Ligue 1 op twee doelpunten, evenveel als onder anderen Lionel Messi, Alexandre Lacazette en Jonathan David. Tien minuten voor tijd raakte Toulouse alsnog de voorsprong kwijt, nadat Lauriente in het strafschopgebied onderuit werd gehaald. Na een VAR-check legde scheidsrechter Gustavo Correia de bal op de penaltystip, waarna Koné vanaf elf meter raak schoot: 2-2. Daardoor staat Toulouse na drie wedstrijden op vijf punten in de Ligue 1.