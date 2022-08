Édouard Mendy blundert, Koulibaly pakt rood: totale afgang voor Chelsea

Zondag, 21 augustus 2022

Chelsea heeft op bezoek bij Leeds United een 3-0 nederlaag moeten incasseren. Chelsea-trainer Thomas Tuchel zag zijn doelman Édouard Mendy vreselijk de fout in gaan bij de openingstreffer, waarna Rodrigo vier minuten later de score verdubbelde. In de tweede helft bracht Jack Harrison de beslissing. Kalidou Koulibaly pakte in de slotfase nog rood. Chelsea zakt door de nederlaag terug naar de middenmoot.

The Blues begonnen zoals verwacht met Hakim Ziyech op de bank. Tuchel had wel een basisplaats ingeruimd voor Conor Gallagher, die N'Golo Kanté verving. De Fransman was afwezig wegens een dijblessure. Ook Mateo Kovacic was afwezig; de Kroaat kampt met een knieblessure. Bij Leeds United waren er weinig verrassingen te bespeuren. Trainer Jesse March had een basisplaats ingeruimd voor Daniel James, die de geblesseerde Patrick Bamford verving. Pascal Struijk begon wederom op de linksbackposite. Voor de Nederlander is het zijn derde basisplaats op rij, nadat hij de eerste twee Premier League-wedstrijden van het seizoen ook al begon. Luís Sinisterra en Crysencio Summerville begonnen op de bank.

Raheem Sterling had de bezoekers uit Londen al in de eerste minuut op voorsprong kunnen zetten. Het schot van de Engelsman leek op doel te gaan, maar Leeds-doelman Illan Meslier zag de bal tot zijn opluchting naast gaan. Kalidou Koulibaly kreeg wegens een harde charge in de negende minuut geel, waardoor de Senegalees al vroeg op zijn tellen moest passen. Sterling dacht ruim vijf minuten later alsnog voor de voorsprong te zorgen, maar hij bleek in buitenspelpositie te staan. In de 33e minuut was het aan de andere kant wel raak. Mendy hield de bal te lang bij zich, waarbij hij de bal verloor aan de aanstormende Brenden Aaronson. De Amerikaan kon vervolgens simpel binnen schuiven, tot grote frustratie van Mendy. De Afrikaan moest vier minuten later weer vissen. Op aangeven van Jack Harrison was het Rodrigo die met een fraaie kopbal voor 2-0 zorgde.

Na de rust zette Chelsea aan en werd het dreigend via Marc Cucurella en Mason Mount, maar tot een beslissende pass of schot op doel op doel kwam het niet. Even later mocht Gallagher aanleggen, maar zijn schot werd geblokt. De jongeling werd in de 64e minuut vervangen door Christian Pulisic, terwijl Ziyech een minuut later zijn opwachting maakte als vervanger van Jorginho. In de hoop een aansluitingstreffer te forceren ging Chelsea in de aanval, maar kreeg het zelf de deksel op de neus. Dit keer was Rodrigo de aangever van Harrison, die knap in de linkerhoek raak schoot. Ziyech en zijn teamgenoten konden weinig meer forceren en tot overmaat van ramp pakte Koulibaly in de slotfase rood, nadat hij zijn tweede gele kaart ontving.

West Ham United - Brighton & Hove Albion 0-2

Alexis Mac Allister bracht de uitploeg na ruim twintig minuten spelen op voorsprong. De bezoekers kregen na de interventie van de VAR eens strafschop, die door de Argentijn werd benut. West Ham-doelman Lukasz Fabianski zag de wedstrijd in de tweede helft beslist worden. Op aangeven van Pascal Gross was het Leandro Trossard die koelbloedig afrondde. Joël Veltman maakte de negentig minuten vol namens Brighton.