Teleurstellend Ajax heeft aan bevlieging van Steven Bergwijn genoeg

Zondag, 21 augustus 2022 om 16:27 • Mart Oude Nijeweeme

Ajax is ook na drie speelronden nog altijd foutloos in de Eredivisie. De ploeg van trainer Alfred Schreuder overtuigde op bezoek bij Sparta Rotterdam allerminst, maar had aan een bevlieging van Steven Bergwijn voldoende om met de volle buit huiswaarts te keren: 0-1. Het was voor de buitenspeler zijn vierde treffer van het seizoen, nadat hij vorige week een hattrick noteerde tegen FC Groningen. De Amsterdammers gaan door de zege alleen aan kop met een doelsaldo van plus zeven. Achtervolgers PSV, AZ, Excelsior en FC Twente, die eveneens nog foutloos zijn, speelden wel een wedstrijd minder.

Bij Ajax ging het in aanloop naar het duel met Sparta enkel en alleen over Antony. De buitenspeler probeert een transfer naar Manchester United te forceren en schitterde vrijdag en zaterdag in afwezigheid door niet op te training te verschijnen. De Braziliaan is van mening dat Ajax moet luisteren naar het aanbod van de Engelse grootmacht. Een bod van tachtig miljoen euro werd al afgewezen. Antony werd vanwege de perikelen buiten de selectie gelaten tegen Sparta en zag zijn plek worden ingenomen door Steven Berghuis. Ook voor Calvin Bassey was er een basisplaats. Hij stond centraal met Jurriën Timber, Owen Wijndal belandde daarvoor op de reservebank.

In een wedstrijd die van beide kanten zeer pover was, nam Ajax het eerste gevaar voor zijn rekening. Na zeven minuten kwam een ingestudeerde hoekschop voor de voeten van Bergwijn. De aanvaller haalde ineens uit, maar mikte over. Aan de andere kant leidde een miscommunicatie tussen Remko Pasveer en Daley Blind voor een hachelijke situatie voor het Amsterdamse doel. Shurandy Sambo profiteerde, maar zag Bassey net op tijd ingrijpen. Sparta en Ajax wisten in de eerste helft beiden geen vuist te maken, waardoor het duel zich voornamelijk rond de middellijn afspeelde. De keren dat Ajax er gevaarlijk uitkwam, was het ongelukkig in de afronding.

Steven Bergwijn opent de score voor @AFCAjax met een droge knal ?? #spaaja pic.twitter.com/QYh3unrvg6 — ESPN NL (@ESPNnl) August 21, 2022

Zo schoot Devyne Rensch na een klein half uur op de paal en mikte Dusan Tadic een vrije trap over de muur én over het doel. Bergwijn had het vizier wel op scherp staan. De buitenspeler dribbelde vanaf de linkerkant naar binnen, slalomde tussen een aantal Spartanen door en schoot raak met een droge schuiver: 0-1. De enige keer dat Sparta zelf tot een voetballende kans kwam, mikte Tobias Lauritsen een kopbal rakelings over. Ook in het tweede bedrijf was het uitermate pover wat beide elftallen op de mat legden. Een schot van Brian Brobbey op de lat zorgde nog wel voor enige opwinding, maar daarna nam de amusementswaarde steeds verder af.

Schreuder bracht daarop Davy Klaassen binnen de lijnen voor Berghuis, maar zag de thuisploeg niet veel later een dubbele kans noteren. Schoten van Younes Namli en Jason Lokilo dwongen Pasveer tot een uiterste krachtsinspanning. Sparta rook dat er iets te halen viel, bracht Mario Engels binnen de lijnen voor Lokilo, maar zag Ajax in de slotfase de beste kansen noteren om het duel in het slot te gooien. De ingevallen Mohammed Kudus volleerde rakelings naast op aangeven van Kenneth Taylor en ook Klaassen had het vizier niet op scherp.