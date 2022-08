Ajax hoopt Odysseas Vlachodimos toe te voegen aan keepersbestand

Zondag, 21 augustus 2022 om 16:27 • Wessel Antes • Laatste update: 16:38

Ajax gaat een poging wagen om Odysseas Vlachodimos in de laatste weken van augustus naar Amsterdam te halen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via Twitter. Volgens de Italiaanse journalist is Vlachodimos een potentiële optie voor Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, al zou ook Manchester United interesse hebben in de 28-jarige Griek. Vlachodimos ligt nog tot medio 2024 vast in Lissabon.

Volgens Romano heeft Ajax vier keepers op een schaduwlijstje staan om de concurrentiestrijd met Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer aan te gaan. Naast Vlachodimos noemt hij verder geen namen. Wel stelt Romano dat het lastig wordt om de 27-voudig international van Griekenland naar Nederland te halen, aangezien hij bij Benfica een belangrijke kracht is in het elftal van Roger Schmidt. Transfermarkt.com schat zijn waarde in op vijftien miljoen euro.

Begin deze week meldde Romano al dat Jay Gorter zijn zinnen heeft gezet op een vertrek bij Ajax. De 22-jarige doelman verloor zijn basisplaats onder Alfred Schreuder al na één optreden en hoopt elders een vaste plek in het elftal te krijgen. Gorter werd door Schreuder in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5 verlies) onder de lat geposteerd, maar faalde jammerlijk. De goalie zag er bij het tweede kopdoelpunt van Guus Til al niet goed uit en grabbelde in de tweede helft op een afstandsschot van Armando Obispo, met een intikker van Cody Gakpo tot gevolg. Schreuder greep direct in en koos bij de opening van de Eredivisie tegen Fortuna Sittard (2-3 winst) voor Remko Pasveer.

Vlachodimos speelt al sinds juli 2018 voor Benfica, dat hem destijds voor 2,4 miljoen euro overnam van Panathinaikos. De sluitpost, die werd geboren in het Duitse Stuttgart, speelde tot dusver 174 officiële wedstrijden voor de Portugese club, waarin hij 68 keer de nul wist te houden. Vlachodimos moet bij Ajax de eerste doelman worden boven Pasveer en Stekelenburg. Laatstgenoemde keerde laatst terug van een blessure die hij opliep tijdens de voorbereiding.