Meijer matchwinner bij Club met eerste doelpunt; grote zorgen om Lang

Zondag, 21 augustus 2022 om 16:05 • Wessel Antes

Bjorn Meijer heeft zondagmiddag zijn eerste doelpunt gemaakt voor Club Brugge tijdens de 2-1 zege op KV Kortrijk. De negentienjarige vleugelverdediger was vlak voor rust trefzeker in de West-Vlaamse derby. Daarmee besliste hij een moeizame wedstrijd voor Club, waarin Noa Lang inviel maar meteen werd gewisseld vanwege een ogenschijnlijk zware blessure. Slecht nieuws voor Lang, met het oog op een eventuele transfer in de laatste weken van augustus.

Club kwam in eigen huis al snel op voorsprong dankzij Ferran Jutglà. De Spanjaard, die deze zomer overkwam van Barcelona, profiteerde na vier minuten van een fout van de wegglijdende Faïz Selemani. Jutglà nam de bal over en liet Kortrijk-keeper Marko Ilic kansloos achter: 1-0. Na ruim een half uur spelen scoorde Habib Gueye bij de eerste kans die Kortrijk kreeg. Kristof D’haene wist de bal vanaf de achterlijn goed terug te leggen, waarna Gueye de counter verzilverde.

Nog voor rust wist Club de voorsprong terug te veroveren. Vanuit een hoekschop kwam de bal terecht bij Meijer die alert wist binnen te knikken bij de tweede paal. Daardoor heeft de Nederlander al na vijf wedstrijden zijn eerste goal voor Club te pakken. Voor Lang was het geen mooie middag. De flamboyante aanvaller kwam in de 71ste minuut in het veld voor Jutglà, maar moest twee minuten later vanwege een enkelblessure alweer gewisseld worden. Volgens Sporza ziet het er niet goed uit voor Lang, die in de laatste weken van augustus nog hoopt te vertrekken bij Club. Vlak voor het eindsignaal moest Youssef Challouk het veld nog verlaten vanwege een overtreding op de doorgebroken Clinton Mata, waarna Club de overwinning over de streep wist te trekken.