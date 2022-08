Schreuder geeft tekst en uitleg: ‘Alleen spelers die honderd procent geven’

Zondag, 21 augustus 2022 om 14:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:27

Alfred Schreuder heeft tekst en uitleg gegeven over het ontbreken van Antony. De trainer van Ajax gaf bij ESPN aan dat de Braziliaan 'niet honderd procent' met zijn hoofd bij de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam is. Om die reden is de rechtsbuiten niet meegenomen naar Het Kasteel, waar de Amsterdammers om 14.30 uur aftrapten. Steven Berghuis neemt zijn plek als rechtsbuiten in.

Schreuder bevestigde tegenover de betaalzender dat Antony niet is meegereisd. "Ik heb met hem gesproken en hij heeft aangegeven dat hij zich niet honderd procent voelde om te spelen. Ik wil alleen spelers bij de selectie hebben die honderd procent geven. Ik heb met hem gesproken en het is een lastige situatie. Zelf heb ik niet in deze situatie gezeten. Wat ik vooral voor mezelf belangrijk vind is dat ik heel duidelijk ben: ik wil alleen spelers die honderd procent voor Ajax geven. Dan kies ik voor deze spelers vandaag. We hebben genoeg kwaliteit in de selectie."

Antony zit vandaag niet bij de selectie van Ajax, Alfred Schreuder geeft uitleg ?? pic.twitter.com/cMMSyY8Jgy — ESPN NL (@ESPNnl) August 21, 2022

Schreuder heeft om die reden gekozen om Berghuis als zijn vervanger aan te wijzen in de wedstrijd tegen Sparta. Naar verluidt willen de Amsterdammers Hakim Ziyech binnenhalen als vervanger van Antony, mocht de transfer van de Braziliaan daadwerkelijk plaatsvinden. Antony eiste deze week alle aandacht voor zich op in de hoofdstad. De flankspeler is van mening dat Ajax dient te luisteren naar het bod van Manchester United en wenste om die reden vrijdag en zaterdag niet te trainen. Intern werd gediscussieerd over een mogelijke reserverol en nu blijkt dat Antony zelfs niet tot de selectie behoort.

Manchester United zag reeds aanbiedingen van zestig en tachtig miljoen euro voor Antony naar de prullenbak worden verwezen door het bestuur van Ajax. Desondanks heerst volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano bij the Red Devils het gevoel dat de Braziliaans international de transfer wil doorzetten. En dus wordt de interesse ook nog niet bekoeld. Antony is de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een hereniging met Erik ten Hag. Ajax zou mikken op een transfersom van meer dan honderd miljoen euro. Vrijdag en zaterdag verscheen de flankspeler niet op de groepstraining van Ajax.