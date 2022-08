PEC Zwolle walst na rode kaart van invaller Jacobs over VVV-Venlo heen

Zondag, 21 augustus 2022 om 14:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:27

PEC Zwolle heeft een overtuigende zege geboekt op VVV-Venlo. De ploeg van trainer Dick Schreuder had het in de beginfase nog moeilijk, maar na een rode kaart voor Jens Jacobs was er voor de thuisploeg geen houden aan. Bram van Polen, Luis Görlich (twee keer) en Gabi Caschili waren verantwoordelijk voor de doelpunten: 0-4. PEC Zwolle is door de klinkende zege nog altijd foutloos in de Keuken Kampioen Divisie. De Overijsselse formatie wist alle drie de wedstrijden te winnen en gaat op doelsaldo aan kop.

VVV schoot uit de startblokken en noteerde al na negen minuten de eerste kans. Nick Venema had vanaf de middenlijn een vrije doortocht richting het doel van PEC, maar Jasper Schendelaar bracht knap redding. Dat deed de doelman ook op een kanonskogel van diezelfde Venema. Kort daarvoor had Sem Dirks geblesseerd het veld verlaten bij de thuisclub, met Jacobs als diens vervanger. De openingstreffer viel halverwege de eerste helft aan de andere kant. De ingevallen Jacobs hield Jordy Tutuarima vast in het strafschopgebied, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Aanvoerder Bram van Polen maakte geen fout: 0-1.

De thuisploeg knokte zich terug via Yahcuroo Roemer. De aanvaller kapte zijn bewaker uit en wipte de bal over de uitgekomen Schendelaar. Met een kopbal op de doellijn bracht de alerte Bart van Hintum echter redding voor PEC. Een nieuwe tegenslag voor VVV volgde luttele minuten later. De ongelukkig ingevallen Jacobs kreeg een tweede gele kaart, en dus rood, voor een overtreding op Tutuarima langs de zijlijn. Zijn invalbeurt duurde slechts twintig minuten. PEC ging met een speler meer op jacht naar de tweede treffer, die er kwam in de vierde minuut van blessuretijd. Na een goede combinatie op links schoot Dean Huiberts de bal richting de verre hoek. De treffer kwam echter op naam van de bij de tweede paal inglijdende Luis Görlich: 0-2.

De invalbeurt van Jens Jacobs: ?? '12 valt in ?? '23 veroorzaakt penalty en krijgt geel ?? '34 pakt zijn tweede gele kaart pic.twitter.com/HYkpjgUOMe — ESPN NL (@ESPNnl) August 21, 2022

Na de pauze was Van Hintum verantwoordelijk voor het het eerste gevaarlijke moment. Zijn schot bleek echter een prooi voor Lukas Zima. De doelman van VVV moest even later weer in actie komen op een hard schot van de ingevallen Dave van den Berg. Een paar minuten later was het toch raak voor de Zwollenaren. Uit een afgeslagen hoekschop was het Younes Taha die uiteindelijk op doel schoot. Zijn poging kon nog net worden gekeerd door Zima, al kon de Tsjech niet voorkomen dat de bal voor de voeten van Görlich belandde: 0-3. Tomislav Mrkonjic had vervolgens voor de vierde Zwolse treffer kunnen zorgen, maar zijn poging uit een voorzet van Görlich belandde over het doel.

PEC had in het vervolg geen kind meer aan de Venlonaren. Reden genoeg voor Schreuder om te wisselen en Lennart Thy en Haris Medunjanin ruim een halfuur speeltijd te gunnen. Voor de zestigvoudig Bosnisch international betekende de invalbeurt zijn rentree op de Nederlandse velden. De 37-jarige middenvelder verliet AZ in de zomer van 2008 en is na veertien jaar dus terug. Mrkonjic was met een kopbal wederom dichtbij een doelpunt, maar ook zijn poging ging over het doel van Zima. In de tachtigste minuut kwam de onvermijdelijke vierde treffer er alsnog. Na appel voor hands van Van den Berg - wat niet zo bleek te zijn - letten de verdedigers van de thuisploeg niet op en kon Gabi Caschili zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal maken.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 3 3 0 0 10 9 2 Roda JC Kerkrade 3 3 0 0 6 9 3 FC Eindhoven 3 3 0 0 4 9 4 Heracles Almelo 2 2 0 0 7 6 5 Jong AZ 2 2 0 0 4 6 6 MVV Maastricht 3 2 0 1 2 6 7 VVV-Venlo 3 2 0 1 0 6 8 NAC Breda 3 2 0 1 0 6 9 Jong PSV 2 1 1 0 1 4 10 Willem II 3 1 1 1 0 4 11 Almere City FC 2 1 0 1 0 3 12 TOP Oss 3 1 0 2 -1 3 13 FC Dordrecht 3 1 0 2 -2 3 14 FC Den Bosch 3 1 0 2 -3 3 15 Jong Ajax 2 0 1 1 -1 1 16 Telstar 3 0 1 2 -6 1 17 De Graafschap 2 0 0 2 -2 0 18 Helmond Sport 3 0 0 3 -4 0 19 Jong FC Utrecht 3 0 0 3 -7 0 20 ADO Den Haag 3 0 0 3 -8 0