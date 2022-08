Curieus eigen doelpunt leidt eerste competitiezege FC Groningen in

Zondag, 21 augustus 2022 om 14:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:29

FC Groningen heeft zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Na een gelijkspel tegen FC Volendam en een zware nederlaag tegen Ajax, was de ploeg van trainer Frank Wormuth in eigen huis wel te sterk voor Go Ahead Eagles: 1-0. Een curieus eigen doelpunt van doelman Jeffrey de Lange, die daar overigens weinig aan kon doen, volstond voor de Trots van het Noorden voor de zege. Voor Go Ahead, dat samen met Fortuna Sittard en Vitesse de hekkensluiter is, is het de derde nederlaag van het seizoen. De laatste acht Eredivisie-wedstrijden gingen allemaal verloren voor de Overijsselse formatie.

Go Ahead wist op voorhand dat het een lastige middag tegemoet ging in de Euroborg. FC Groningen is ongeslagen in de laatste tien Eredivisie-wedstrijden tegen Go Ahead Eagles en verloor slechts één van de laatste zeventien ontmoetingen op het hoogste niveau. Bij de thuisploeg werd in aanloop naar het treffen met de Deventenaren vooral gesproken over de situatie rond Jørgen Strand Larsen. De Noor kan voor een recordbedrag naar Middlesbrough, maar technisch directeur Mark-Jan Fledderus houdt voorlopig de poot stijf. Dit tot ongenoegen bij Strand Larsen, die overigens gewoon in de basis begon.

De spits zag toe hoe zijn ploeg al vroeg in het duel de leiding nam. Na een voorzet vanaf de linkerkant van het veld kwam de bal onbewust tegen de dij van Ramon Pascal Lundqvist. Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange werd daardoor dusdanig op het verkeerde been gezet dat de bal via de paal en zijn rug in het doel belandde. In een verder uiterst teleurstellende eerste helft lieten de bezoekers zich wel zien via Rashaan Fernandes en Isac Lidberg, maar zij zagen hun inzet makkelijk worden opgeraapt door Michael Verrips. De bezoekers moesten het vooral hebben van de omschakeling, maar tot heel veel gevaar leidde dat niet.

In de beginfase van de tweede helft waren de rollen omgedraaid en was Go Ahead de ploeg die nadrukkelijk op jacht ging naar een treffer. Cyril Ngonge hoopte daarvan te profiteren met een schot in de korte hoek, maar vond De Lange op zijn weg. Aan de overkant ging een kopbal van Fernandes een minuut later rakelings voorlangs. Wormuth bracht daarop onder meer Romano Postema binnen de lijnen en zag zijn aanvaller meteen gevaarlijk worden met een kopbal. Terwijl bij Go Ahead het besef niet aanwezig leek dat er wat te halen viel in Groningen, zorgde Ngonge voor het laatste gevaar van het duel. Zijn geplaatste schot ging rakelings voorlangs.