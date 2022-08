AZ hoort vraagprijs van zes miljoen euro in de zoektocht naar creatieveling

Zondag, 21 augustus 2022 om 13:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:17

AZ is in de zoektocht naar een nieuwe creatieve middenvelder uitgekomen bij Djordje Mihailovic. De middenvelder komt uit in de MLS namens CF Montréal en moet volgens Voetbal International zes miljoen euro kosten. De Alkmaarders hadden in eerste instantie hun zinnen gezet op de komst van Ezequiel Bullaude, maar hij is hard op weg naar Feyenoord. De kans bestaat dat Mihailovic in de winter pas aansluit bij de equipe van Pascal Jansen.

In de MLS is het seizoen namelijk al in volle gang, waardoor Montréal hem graag het komende halfjaar nog binnenboord houdt. In dat geval krijgt AZ vanaf de winterstop de beschikking over de creatieveling. AZ was lange tijd in de markt voor Bullaude, maar die onderhandelingen liepen spaak. Vorige week is een delegatie van Feyenoord afgereisd naar Godoy Cruz, waarna de deal in een stroomversnelling kwam. Verwacht wordt dat de Rotterdammers de transfer de komende dagen afronden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 23-jarige Mihailovic, geboren in Jacksonville, Florida, is afkomstig uit de jeugdopleiding van Chicago Fire. Bij die club maakte hij in 2017 zijn debuut in het betaalde voetbal. Mihailovic kwam bij Chicago Fire tot 76 officiële wedstrijden, waarin hij zeven keer wist te scoren en twaalf keer de aangever was. Vorig jaar werd hij overgenomen door Montréal, waar hij in zijn eerste seizoen tot 34 wedstrijden kwam en nu op twintig duels staat. Mihailovic is tevens international van de Verenigde Staten en staat tot dusver op zes interlands.

De Amerikaan moet bij AZ als zesde aanwinst gelden deze transferzomer. Eerder verzekerden de Alkmaarders zich al van de komst van Jens Odgaard (Sassuolo), Mayckel Lahdo (Hammarby IF, transfervrij), Mees de Wit (PEC Zwolle), Zinho Vanheusden (Internazionale, huur) en Riechedly Bazoer (AZ, transfervrij). Met Owen Wijndal (Ajax) en Fredrik Midtsjø (Galatasaray) vertrokken echter ook twee zeer gewaardeerde krachten.