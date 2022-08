Slot wijzigt elftal op drie posities en laat Quilindschy Hartman debuteren

Feyenoord hoopt zich zondagmiddag op bezoek bij RKC Waalwijk te revancheren voor het 0-0 gelijkspel van afgelopen week tegen sc Heerenveen. Trainer Arne Slot kan in Brabant niet beschikken over Fredrik Aursnes, die voor vijftien miljoen euro naar Benfica vertrekt. Zijn plek op het middenveld wordt ingenomen door de van een blessure terugkerende Orkun Kökcü. Quinten Timber en Sebastian Szymanski zijn de overige middenvelders. Quilindschy Hartman staat ook in de basis, hij maakt zijn debuut namens de Rotterdammers.

Zondagochtend kwam via 1908 het bericht dat alle partijen het eens zijn over de transfer van Aursnes naar Benfica. De middenvelder levert Feyenoord vijftien miljoen euro op en is de zevende basisspeler uit de Conference League-finale die vertrekt. Feyenoord is op zoek naar een directe vervanger, maar lijkt daarbij voorbij te gaan aan Ramiz Zerrouki. De Rotterdamers zijn niet van plan om de transfersom te betalen die FC Twente voor ogen heeft.

Slot heeft Kökcü dus terug van een blessure en ruimt voor de aanvallend ingestelde middenvelder meteen een basisplek in. Met Timon Wellenreuther (op huurbasis overgekomen van RSC Anderlecht) en Igor Paixão (overgekomen van Coritiba) heeft de trainer van Feyenoord bovendien twee nieuwkomers mogen verwelkomen deze week. Wellenreuther begint op de reservebank en moet met Ofir Marciano uitvechten wie de tweede doelman wordt.

In de achterhoede dus één wijziging. Marcus Pedersen moet op de linksbackpositie plaatsmaken voor Hartman. Voor laatstgenoemde is het zijn debuut in het shirt van Feyenoord. Hij maakte in de voorbereiding een sterke indruk. In het centrum houdt Slot vooralsnog vast aan Jacob Rasmussen. Links voorin is Patrik Wålemark zijn plek in het elftal kwijtgeraakt. De Zweed begint op de bank en wordt vervangen door Oussama Idrissi. Het is voor de buitenspeler zijn basisdebuut.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Lutonda; Vroegh, Oukili, Bel Hassani; Daneels, Kramer.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Rasmussen, Hartman; Timber, Szymanski, Kökcü; Dilrosun, Danilo, Idrissi