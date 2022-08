PSV wil Sangaré-route bewandelen als Gakpo niet naar Man United gaat

Zondag, 21 augustus 2022 om 12:08 • Rian Rosendaal

Cody Gakpo kan zijn contract bij PSV verlengen, mocht een transfer naar Manchester United in de slotfase van de transferperiode niet doorgaan. Volgens het Eindhovens Dagblad ligt in dat geval een verbintenis tot medio 2027 klaar voor de vleugelaanvaller, die in januari zijn contract nog verlengde tot de zomer van 2026. Gakpo wordt bij het daadwerkelijk ondertekenen van de nieuwe deal een van de best betaalde spelers in de Eredivisie, net als Ibrahim Sangaré, die onlangs verlengde bij PSV tot medio 2027.

De leiding van PSV wil pas na de returnwedstrijd tegen Rangers in de play-offs van de Champions League praten over een eventueel vertrek van Gakpo uit Eindhoven. Beide ploegen staan woensdagavond tegenover elkaar in het Philips Stadion. Het standpunt van PSV is in ieder geval duidelijk: de 23-jarige aanvaller moet minstens vijftig miljoen euro opleveren, een bedrag dat door bonussen nog verder kan oplopen. Gakpo en zijn zaakwaarnemers zijn reeds tot een persoonlijk akkoord gekomen met Manchester United, dat nog wel een officieel eerste bod moet neerleggen bij PSV. Een andere club lijkt niet in beeld te zijn bij de begeerde buitenspeler.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Manchester United gaat ondanks interesse in Antony vol voor Cody Gakpo’

De verwachting is dat PSV spoedig een bod ontvangt op de vleugelaanvaller. Lees artikel

Volgens journalist Jason Burt van The Telegraph is manager Erik ten Hag klaar om 'all-out' te gaan voor Gakpo. Manchester United zal zich spoedig melden om een 'onvermijdbaar' bod te doen op de vleugelaanvaller. Vraag is voor hoeveel geld de Engelse topclub denkt te kunnen winkelen in het Philips Stadion. Volgens het Eindhovens Dagblad wil PSV de hoofdprijs ontvangen voor Gakpo, waarbij dus wordt gedacht aan een minimaal bedrag van vijftig miljoen euro.

Het Eindhovens Dagblad bracht vrijdag twee eventuele vervangers van Gakpo bij PSV in kaart: Calvin Stengs (OGC Nice) en Jesper Karlsson (AZ). De regionale krant benadrukte wel dat Karlsson een 'peperdure optie' is voor PSV en dat Stengs meer een speler is voor op de rechterflank. Zijn naam wordt wel op meerdere plekken gefluisterd. Eerder werden Donyell Malen en Joshua Zirkzee al gelinkt aan een eventuele overstap richting PSV.

Ondanks de interesse lijkt Antony nog steeds toptarget te zijn voor Manchester United. De Engelsen faalden met aanbiedingen van zestig en tachtig miljoen euro, maar blijven hopen op de komst van de aanvaller van Ajax. De Amsterdamse club lijkt in te zetten op een transfersom van circa honderd miljoen euro. Volgens transferexpert Fabrizio Romano ontbreekt Antony zondag in de selectie voor het uitduel met Sparta Rotterdam, al heeft Ajax daar nog geen mededelingen over gedaan.