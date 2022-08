‘Bij Manchester City zou helemaal niemand aan Lisandro Martínez twijfelen’

Zondag, 21 augustus 2022 om 10:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:24

Ondanks de dramatische seizoensstart van Manchester United, heeft Wayne Rooney nog steeds alle vertrouwen in Lisandro Martínez. De voormalig aanvaller van the Red Devils is wat dat betreft een andere mening toegedaan dan onder meer Jamie Carragher. De oud-verdediger van Liverpool vindt dat de 1.75 meter lange Martínez niets heeft te zoeken in een viermansverdediging op Old Trafford.

"Martínez ligt serieus onder een vergrootglas, maar ik denk zeker dat hij het potentieel heeft om succesvol te worden", zo schrijft Rooney in zijn column voor The Times. "Als je hem bij Manchester City neerzet, zou helemaal niemand aan Martínez twijfelen. Fernandinho was soms geniaal als centrumverdediger bij City en Javier Mascherano vulde die rol geweldig in bij Barcelona. En die twee spelers zijn ook niet heel erg lang." Fernandinho is 1.79 meter lang en Mascherano 1.74 meter.

"Het gaat erom dat je in een elftal speelt met de juiste manier van spelen", voegt Rooney toe aan zijn analyse. "Hoe sneller Erik ten Hag zijn structuur en speelwijze weet door te voeren bij Manchester United, hoe makkelijker het wordt voor Martínez. Hij heeft gewoon een elftal nodig dat domineert in balbezit en hoog durft te spelen. Dan kan hij gebruik maken van zijn kwaliteiten om het spel te lezen en zijn voetballende kwaliteiten", zo besluit de Engelsman.

Martínez kan volgens Carragher niet uit de voeten in een viermansdefensie, zo liet de analist weten kort na de 4-0 nederlaag van Manchester United bij Brentford van vorige week. "Het probleem dat hij (Ten Hag, red.) heeft, is de ondertekening van Lisandro Martínez", sneed Carragher het onderwerp aan tijdens Monday Night Football. "Nu moeten we managers of spelers nooit te vroeg beoordelen, maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet kan werken omdat hij niet de lengte heeft om in een viermansdefensie te spelen. Misschien kan hij als linksback fungeren, misschien kan hij in een driemansdefensie spelen, maar in een achterhoede met vier verdedigers rendeert hij niet in de Premier League."