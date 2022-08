Schreuder kiest voor Berghuis als vervanger van Antony; ook Bassey start

Zondag, 21 augustus 2022 om 11:50 • Laatste update: 12:05

Ajax gaat zondagmiddag op Het Kasteel op jacht naar de derde overwinning van het seizoen. De Amsterdammers wonnen van FC Groningen en Fortuna Sittard en hebben samen met vier andere clubs de vooralsnog de volle buit. Tegen Sparta doet Alfred Schreuder geen beroep op Antony. De Braziliaan leeft in onmin met de club na een afgeslagen bod van Manchester United van tachtig miljoen euro. De aanvaller is niet meegereisd naar Rotterdam en wordt vervangen door Steven Berghuis, meldt De Telegraaf.

Antony eiste deze week alle aandacht voor zich op bij Ajax. De flankspeler is van mening dat Ajax dient te luisteren naar het bod van United en wenste om die reden vrijdag en zaterdag niet te trainen. Intern werd gediscussieerd over een mogelijke reserverol en nu blijkt dat Antony niet tot de selectie behoort. Zijn plek aan de rechterkant wordt ingenomen door Steven Berghuis, die de voorbije wedstrijden genoegen moest nemen met een rol als invaller.

Schreuder beschikt verder over een nagenoeg fitte selectie en heeft ook Calvin Bassey weer tot zijn beschikking. De van Rangers overgekomen verdediger kreeg in de strijd om de Johan Cruijff Schaal de rode kaart, maar heeft zijn schorsing van twee wedstrijden uitgezeten. Hij begint eveneens in de basis en vormt samen met Jurriën Timber het hart van de defensie. Daley Blind schuift een plek door naar links, waardoor Owen Wijndal op de bank belandt.

Op het middenveld is er andermaal een plekje ingeruimd voor Kenneth Taylor. Hij houdt Davy Klaassen vooralsnog op de reservebank. Devyne Rensch krijgt als rechtsback voorlopig het vertrouwen van Schreuder. Voor Bassey is het zijn debuut in de basis. De centrale verdediger, die ook als linksback uit de voeten zou kunnen, kreeg in de Johan Cruijff Schaal zestien minuten na zijn invalbeurt rood. De voorhoede wordt naast Berghuis gevormd door Brian Brobbey en Steven Bergwijn.

Opstelling Sparta Rotterdam: n.n.b.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Taylor, Tadic; Berghuis, Brobbey, Bergwijn