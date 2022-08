Menzo kiest al na acht maanden voor vertrek als bondscoach van Suriname

Zondag, 21 augustus 2022 om 09:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:12

Stanley Menzo is per 1 september niet langer de bondscoach van Suriname. De voormalig doelman van onder meer Ajax en PSV gaat in op een 'lucratief aanbod' vanuit het buitenland, zo liet hij zaterdag weten in een videopersconferentie aan de Surinaamse media. Volgens media in China gaat het om Beijing Guoan, waar hij reeds eerder werkzaam was. Assistent-bondscoach Roberto Gödeken neemt voorlopig de taken over van de vertrekkende Menzo.

Menzo wilde tijdens de persbijeenkomst niet vertellen wat zijn volgende uitdaging wordt, maar het lijkt er dus op dat hij terugkeert in China. De 58-jarige oefenmeester was tussen 2019 en 2020 ook al verbonden aan de club uit Beijing. De verwachting is dat de hernieuwde samenwerking op korte termijn wereldkundig zal worden gemaakt. Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen Menzo gaat tekenen bij zijn nieuwe werkgever.

Suriname stelde Menzo in januari aan, als opvolger van Dean Gorré. Onder zijn leiding werkte Suriname zeven interlands af. Twee vriendschappelijke interlands werden winnend afgesloten, maar de groepsfase van de CONCACAF Nations League was er minder succes. Er werd verloren van Mexico en Jamaica, terwijl Jamaica tevens op een gelijkspel werd gehouden. De Surinaamse voetbalbond gaat nu op zoek naar een opvolger van Menzo.

De vertrekkende Menzo was in Nederland als trainer actief voor onder meer SC Cambuur, Vitesse en FC Volendam. In het buitenland volgden daarna avonturen bij Lierse SK, Ajax Cape Town, Beijing Guoan, Aruba en laatstelijk dus Suriname.