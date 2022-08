Modric helpt Real Madrid met twee fenomenale momenten uit nesten

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 23:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:18

Real Madrid is zaterdagavond laat foutloos gebleven in LaLiga. De ploeg van Carlo Ancelotti had het een helft zwaar op bezoek bij Celta de Vigo, maar werd bij de hand genomen door sterspeler Luka Modric. De Kroaat maakte zelf met een schitterend schot 1-2 en leverde een ragfijne assist op het daaropvolgende doelpunt van Vinícius Júnior. Uiteindelijk won Real met 1-4, waardoor de koppositie nu in Madrileense handen is. De ingevallen Eden Hazard miste in de slotfase een penalty.

Casemiro nam deze week na negen jaar afscheid bij Real Madrid en werd zoals al door Ancelotti aangekondigd vervangen door Aurelién Tchouaméni. De middenvelder werd in de zomer voor tachtig miljoen euro overgenomen van AS Monaco en wordt nu naar voren geschoven bij de Koninklijke. Toni Kroos ontbrak vanwege ziekte, waardoor er op het middenveld ook een plek ontstond voor Eduardo Camavinga. Antonio Rüdiger moest zijn plek achterin afstaan aan Éder Militão, maar mocht wel invallen.

Wat een ????????! ?? De 36-jarige Modric blijft onmisbaar voor Real Madrid ???? De Kroaat knalt de bal heerlijk binnen ??#ZiggoSport #LaLiga #CeltaRealMadrid pic.twitter.com/dvqzoFURE4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2022

Renato Tapia begon in de basis aan de zijde van Celta en eiste al na veertien minuten een negatieve hoofdrol op. De ex-Feyenoorder kreeg een kopbal van David Alaba ongelukkig op de arm en zag Karim Benzema de penalty die volgde in alle rust benutten: 0-1. Real kende vervolgens een zeer lastige fase, waarin Celta de Vigo goed combinatiespel liet zien. Een kopbal van Gonçalo Paciência op de arm bij Éder Militão leverde de thuisploeg ook een strafschop op, die werd benut door Iago Aspas: 1-1.

Ook daarna stond de Koninklijke minutenlang met de rug tegen de muur, zonder daarbij echte kansen weg te geven. Modric hielp Real op slag van rust met een prachtige individuele actie uit de brand. De middenvelder kreeg op grote afstand van het doel veel ruimte om open te draaien, dribbelde in de richting daarvan en schoot de bal van zeventien meter schitterend in de hoek: 1-2.

Wat een ????????! ?? De 36-jarige Modric blijft onmisbaar voor Real Madrid ???? De Kroaat knalt de bal heerlijk binnen ??#ZiggoSport #LaLiga #CeltaRealMadrid pic.twitter.com/dvqzoFURE4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2022

Elf minuten na rust speelde Modric opnieuw een cruciale rol, ditmaal als aangever. De middenvelder lanceerde Vinícius Júnior met een perfecte steekbal over grote afstand. De Braziliaan nam de bal net over de middellijn precies goed mee en kon na het omspelen van Agustín Marchesín eenvoudig afronden: 1-3. Celta gaf niet op en bleef de aanval zoeken. Dat pakte slecht uit voor los Celtiñas, die opnieuw in het countermes van Real liepen.

Rüdiger krijgt het op z’n heupen ?? Hazard mag aanleggen maar weet niet te scoren ??#ZiggoSport #LaLiga #CeltaRealMadrid pic.twitter.com/895dG4eaGK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2022

Vinícius speelde de bal daarbij naar de as van het veld. Eigenlijk was die bedoeld voor Benzema, maar de spits gleed uit en zag hoe de opgestoomde Federico Valverde profiteerde door de bal in de verre hoek te plaatsen: 1-4. De score had nog groter kunnen worden toen de ingevallen Rüdiger van achteruit helemaal mee opstoomde en net niet bij een schitterend hakballetje van Benzema kon komen. Laatstgenoemde werd daarbij onderuit gelegd door Hugo Mallo: penalty voor Real Madrid. Hazard werd door zijn teamgenoten een cadeautje gegund en mocht nemen, maar verprutste de strafschop. Marchesín kon de bal eenvoudig wegtikken en stopte ook de rebound van Benzema.