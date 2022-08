VZ 5: Memphis sluit belangrijk akkoord; Antony mogelijk op weg naar United

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Barcelona gaat overstag inzake Memphis

Barcelona en Memphis Depay zijn volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano een contractontbinding overeengekomen. De 28-jarige aanvaller aast al weken op een transfervrije overstap naar Juventus, aangezien de Italianen niet bereid waren om te voldoen aan de vraagprijs van twintig miljoen euro die Barça had opgesteld. Nu lijkt Memphis zich op korte termijn alsnog voor twee seizoenen te binden aan Juve. Daarvoor moet hij wel eerst zelf tot een akkoord komen.

Antony speelt niet tegen Sparta; transfer ophanden?

Antony ontbreekt zondag in de wedstrijdselectie van Ajax tegen Sparta Rotterdam, zo verzekert Fabrizio Romano. De Braziliaan heeft zich zaterdag opnieuw niet op het trainingsveld van Ajax laten zien, wist de Italiaan eerder op de avond al te melden. Antony staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, dat een bod deed van tachtig miljoen euro, maar lijkt vooralsnog niet te mogen vertrekken. De Engelsen bereiden een nieuw bod voor; Antony vraagt Ajax om te onderhandelen.

Rampstart Vitesse duurt voort

Real Madrid is zaterdagavond laat foutloos gebleven in LaLiga. De ploeg van Carlo Ancelotti had het een helft zwaar op bezoek bij Celta de Vigo, maar werd bij de hand genomen door sterspeler Luka Modric. De Kroaat maakte zelf met een schitterend schot 1-2 en leverde een ragfijne assist op het daaropvolgende doelpunt van Vinícius Júnior. Uiteindelijk won Real met 1-4, waardoor de koppositie nu in Madrileense handen is. De ingevallen Eden Hazard miste in de slotfase een penalty.



Vitesse staat ook na drie wedstrijden in de Eredivisie nog altijd met lege handen. Zaterdagmiddag ging de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen op pijnlijke wijze verloren: 0-4. Kjell Scherpen debuteerde in het doel bij de Arnhemse club, maar maakte weinig indruk en had meer kunnen doen bij de eerste twee tegendoelpunten. Sydney van Hooijdonk scoorde uiteindelijk drie keer.

Dortmund gaat binnen zes minuten van de hemel naar de hel

Borussia Dortmund is niet meer foutloos in de Bundesliga. Lang leek het erop dat de formatie van trainer Edin Terzic in eigen huis zou gaan winnen, aangezien het met 2-0 voor stond tegen Werder Bremen, maar de gasten draaiden het in blessuretijd helemaal om: 2-3. De winnende goal van Oliver Burke viel diep in blessuretijd, slechts zes minuten na de 2-1. Het is het eerste puntenverlies van BVB in het nieuwe Bundesliga-seizoen.

