Kwakkelend FC Utrecht komt ook bij FC Emmen niet tot eerste zege

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 22:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:54

FC Utrecht is er opnieuw niet in geslaagd om tot winst te komen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser kwam op bezoek bij FC Emmen twee keer op voorsprong, maar moest uiteindelijk met 3-2 buigen. Onder meer een treffer van Bas Dost, die terugkeerde bij zijn oude club, werd daarmee ongedaan gemaakt. Voor Emmen is het de eerste driepunter van het seizoen, terwijl Utrecht blijft steken op twee gelijke spelen. De Domstedelingen moeten genoegen nemen met de twaalfde plek op de ranglijst. FC Emmen stijgt naar plek negen.

Utrecht wist op voorhand dat het een lastige wedstrijd tegemoet ging, daar Emmen dit kalenderjaar slechts één thuiswedstrijd verloor (1-2 tegen Helmond Sport) in alle competities. Daarnaast verkeert de ploeg van Fraser zelf niet in de beste vorm. Ruben Kluivert had, mede door afwezigheid van Mark van der Maarel, een basisplaats. Het was voor de centrale verdediger zijn eerste basisplek in de Eredivisie. In de punt van de aanval had Fraser andermaal een plek in geruimd voor Bas Dost, die het op de Oude Meerdijk opnam tegen zijn voormalig werkgever.

De bezoekers begonnen strijdlustig aan het duel en stonden al na tien minuten op voorsprong, toen een indraaiende corner op het hoofd viel bij Anastasios Douvikas. Utrecht drukte door en was via Hidde ter Avest dicht bij een verdubbeling van de score. De rechtsback haalde van grote afstand uit, maar zag Eric Oelschlägel ternauwernood redden. Namens Emmen zorgde Jari Vlak voor gevaar. De middenvelder haalde met links uit, maar vond Vasilios Barkas op zijn weg. Bij de tweede fatsoenlijke mogelijkheid was Ole Romeny wel trefzeker.

Dost doet oude club pijn

De aanvallend ingestelde middenvelder onttrok zich bij een corner op slinkse wijze aan de aandacht van de Utrecht-defensie en schoot ineens raak achter Barkas: 1-1. Beide ploegen maakten er een aantrekkelijk duel van en creëerden tal van kansen. Het was echter Utrecht dat met een voorsprong de rust in ging. En opnieuw scoorde de ploeg van Fraser uit een corner. Ditmaal was Dost de defensie van Emmen te slim af. De spits kroop naar de eerste paal om laag aan de grond in te koppen: 2-1. Het laatste wapenfeit van de eerste helft, een schot van Rui Mendes, belandde op de vuisten bij Barkas.

In de beginfase van de tweede helft was Emmen bijzonder slordig in balbezit, maar verzuimde Utrecht te profiteren. Een vlotte omschakeling werd door Daishawn Redan van dichtbij over het doel gewerkt. Drie minuten later had Mendes het vizier wel op scherp. De Portugees was er als de kippen bij om een gekraakt schot van Jeff Hardeveld tegen de touwen te werken: 2-2. De thuisploeg herpakte zich in die fase van de wedstrijd en zette met succes een slotoffensief in gang. Tien minuten voor tijd besloot Vlak op aangeven van Mendes maar eens uit te halen, waarna de bal via Nick Viergever achter de onfortuinlijke Barkas in het doel verdween.