Tandem ‘Lu-La’ slaat na 500 dagen weer toe: Inter heeft geen kind aan Spezia

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 22:35 • Paul Jeursen • Laatste update: 22:49

Internazionale heeft zaterdagavond de tweede zege in de Serie A geboekt. Thuis won de ploeg van Simone Inzaghi simpel van Spezia: 3-0. Op aangeven van Romelu Lukaku opende Lautaro Martínez de score voor i Nerazzuri. Het was voor het eerst in 500 dagen dat de tandem Lu-La succesvol was. Hakan Çalhanoglu en invaller Joaquin Correa zetten de eindstand op het bord. Landgenoten Stefan de Vrij en Denzel Dumfries stonden bij de Milanezen in de basis.

Internazionale pakte vorige week tegen Lecce (1-2) drie punten door in de beginfase en absolute eindfase te scoren via respectievelijk Lukaku en Dumfries. Laatstgenoemde mocht toen invallen en kroonde zich in de blessuretijd tot matchwinner. Robin Gosens werd op de linkerflank vervangen door Federico Dimarco en ex-Ajacied André Onana moest toekijken hoe Samir Handanovic wederom bij Inter onder de lat stond. Aan de andere kant moest Jeroen Zoet ook op de bank plaatsnemen. Net als Inter had Spezia de eerste wedstrijd van het seizoen winnend afgesloten: thuis werd met 1-0 gewonnen van Empoli.

Inter pakt door! ?? Hakan maakt de tweede van de avond, na een mislukte pass schuift hij hem met gevoel binnen ??#ZiggoSport #SerieA #InterSpezia pic.twitter.com/ZoTmfPoV4e — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2022

Inter kwam na een kleine tien minuten bijna op voorsprong door een kopbal van Dumfries, maar Bartlomiej Dragowski redde kundig. Daarna was het Martínez die langs twee verdedigers sprintte en de trekker overhaalde, maar opnieuw redde Dragowski. Na twintig minuten liep een misverstand tussen De Vrij en Handanovic maar net goed af. Een slechte terugspeelbal van de verdediger kwam niet bij zijn keeper aan en Spezia mocht een corner nemen, gelukkig voor Inter zonder gevolgen. De thuisploeg bleef aandringen en was via Martínez en Dumfries dicht bij een treffer.

Tien minuten voor rust werd het dan toch 1-0. Lukaku kopte een balletje terug op Martínez die niet nadacht en de bal vanaf randje zestien met een streep in de verre hoek schoot. Het was precies 500 dagen geleden dat het duo Lu-La, een assist van de Belg op de Argentijn, toesloeg. Toen was dat op 7 april 2021 tijdens Inter - Sassuolo (2-1). Vlak voor rust waren wederom Dumfries en Martínez nog dicht bij Inters tweede, maar zij vonden het net niet. Met nul schoten op doel van de bezoekers kwamen zij amper in het stuk voor.

Lang hoefden de Inter-supporters in het tweede bedrijf niet te wachten op de 2-0, want zes minuten na rust was het Çalhanoglu die de score verdubbelde. Lukaku zette een mislukt één-tweetje met Milan Skriniar op maar de bal kwam voor de voeten van de Turk terecht. Vanaf randje zestien schoof hij beheerst binnen. Vers bloed middels Edin Dzeko deed de toeschouwers opveren. Zijn schitterende voorzet bereikte Martínez, maar de Argentijn kon niet afdrukken. Even dacht de bij Spezia ingevallen David Strelec de aansluitingstreffer op de schoen te hebben, maar zijn inzet ging naast. Met minder dan tien minuten op de klok gaf Dzeko invaller Correa een niet te missen kans en de Argentijn zette zo de eindstand op het bord. Volgende week neemt Inter het op tegen Lazio Roma. De Romeinen kwamen eerder op de zaterdag niet verder dan een 0-0 tegen Torino.