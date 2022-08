‘Zoektocht van Cristiano Ronaldo krijgt pijnlijk nieuw hoofdstuk'

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 22:01

Cristiano Ronaldo moet ook Olympique Marseille schrappen van zijn lijst met opties, zo meldt RMC Sport. De Franse topclub, dit seizoen deelnemer aan de groepsfase van de Champions League, heeft laten weten geen belangstelling te hebben voor de 37-jarige superster van Manchester United.

Ronaldo aast de volledige transferzomer al op een vertrek uit het noorden van Engeland, mede omdat Manchester United dit seizoen niet actief is in de Champions League. Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van de Portugees, kreeg de opdracht om alle deelnemers aan het miljardenbal af te gaan, maar haalde vervolgens bakzeil bij in ieder geval Paris Saint-Germain, Bayern München, Chelsea, Atlético Madrid, Real Madrid, AC Milan en Internazionale.

Daarmee lijkt Ronaldo de complete Europese elite te kunnen vergeten als nieuwe bestemming. Ook een transfer naar de subtop, waartoe Marseille kan worden gerekend, is voor de Portugees recordtopscorer geen vanzelfsprekendheid. BILD schreef donderdag dat ook Borussia Dortmund geen trek heeft om de ervaren topspits binnen te halen. In Portugal wordt Sporting Portugal, de jeugdclub van Ronaldo, als een van zijn laatste opties genoemd. Hij ligt nog één jaar vast in Manchester.

Ten Hag werd vrijdag op zijn persconferentie ook gevraagd naar de situatie. "Ik weet niet waarom er na de wedstrijd tegen Brentford (4-0 verlies, red.) op Ronaldo wordt gefocust", aldus de voormalig coach van Ajax. "Het ging om de teamprestatie en de mentaliteit van het hele team, inclusief Ronaldo. Hij maakt deel uit van onze plannen, dat is wat ik weet. Mentaliteit begint bij jezelf. Volg de regels, principes en werk hard. Als je dat doet, krijg je vertrouwen." United ontvangt maandagavond aartsrivaal Liverpool op Old Trafford.