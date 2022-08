Kjell Scherpen beleeft ‘dramatische avond’: ‘Te vroeg om mezelf af te kraken’

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 21:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:25

Kjell Scherpen had zich zijn debuut bij Vitesse heel anders voorgesteld. De doelman moest zaterdagavond liefst vier keer vissen in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (0-4) en ging niet bij alle treffers vrijuit. Scherpen keerde deze week terug in Nederland, daar zijn avontuur bij Brighton and Hove Albion vooralsnog niet het gewenste effect sorteert. Voor de camera's van ESPN vindt hij het te vroeg om conclusies te trekken.

Vitesse beleefde opnieuw een rampavond en keek bij rust al tegen een 0-2 achterstand aan door doelpunten van Amin Sarr en Sydney van Hooijdonk. Laatstgenoemde deed daar in de tweede helft een schepje bovenop met twee treffers en completeerde daarmee zijn hattrick. "Je stelt je een hele andere middag voor. Je gaat er met 0-4 af, dat is dramatisch. Dat had je niet kunnen bedenken van tevoren. Het is misschien wat vroeg om mezelf af te kraken, maar als je die eerste bal na vijf minuten pakt, geeft dat de ploeg ook een boost. Dat is misschien wel wat de ploeg nodig had. Daarin kun je misschien naar jezelf kijken. Ik baal dat ik ze dat niet heb kunnen geven."

Scherpen zag er niet bij alle treffers even lekker uit. In de blessuretijd van de eerste helft leek hij te twijfelen bij een diepe bal op Sarr, die de doelman uiteindelijk omspeelde en voor een leeg doel kon afronden. "Ik bleef binnen de zestien om eventueel met mijn handen te kunnen reageren", analyseert Scherpen zijn actie. "Je zou kunnen zeggen dat je moet doorlopen in de hoop dat je hem eerder raakt dan de spits, maar hij stuitert meer omhoog dan door. Voor hetzelfde geld schop ik hem omver en moet ik er met rood vanaf. Ik hoopte met mijn handen nog iets uit te kunnen richten binnen het strafschopgebied."

De basisplaatsplaats van Scherpen betekent dat Jeroen Houwen en Markus Schubert voorlopig kunnen fluiten naar hun plek. Beide doelmannen kregen afgelopen seizoen afwisselend het vertrouwen van trainer Thomas Letsch, maar betaalden dat niet terug. De Arnhemmers besloten daarop Scherpen terug te halen naar Nederland. "Ik wil gewoon weer spelen. Wekelijks, op het hoogste niveau. Dat wil ik samen met Vitesse doen. We hebben nu een valse start gehad, maar ik heb nog steeds alle vertrouwen in de ploeg. We moeten de koppen bij elkaar steken en er alles aan doen om volgende week voor eigen publiek de drie punten te pakken tegen RKC."