Sheraldo Becker tikt de statistieken van Mbappé aan bij winnend Union Berlin

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 20:23 • Guy Habets • Laatste update: 20:36

Sheraldo Becker is niet te stoppen bij Union Berlin. In de competitiewedstrijd van zaterdagavond tegen RB Leipzig in het eigen An der alten Försterei scoorde de rappe aanvaller namens zijn ploeg en gaf hij ook een assist. Dat leverde uiteindelijk een 2-1 overwinning op. Het is al de vijfde keer dit kalenderjaar dat Becker in één wedstrijd een goal en een assist verzorgt en dat doet alleen Kylian Mbappé hem na, zo blijkt uit de statistieken van Opta. De Fransman deed het ook vijf keer.

In minuut 32 ontsnapte Becker aan de rechterkant en bediende hij collega-aanvaller Jordan Siebatcheu op maat. Die schoof de bal rustig langs Janis Blaswich, de voormalig keeper van Heracles Almelo, die het doel van Leipzig verdedigde. Zes minuten later was Becker zelf het eindstation van een aanval van de ploeg uit Berlijn. Hij nam de bal mee, kwam het strafschopgebied in en vond met de linker knap de verre hoek. Daarmee noteert de Nederlander voor de vijfde keer dit kalenderjaar tenminste één goal en één assist in een en dezelfde wedstrijd en in de grote vijf competities deed alleen Mbappé hem dat na.

De twee goals waar Becker bij betrokken was, vielen allebei in de eerste helft en Union nam dan ook een 2-0 voorsprong mee de rust in. In het tweede bedrijf trachtte de formatie van trainer Urs Fischer om de verkregen marge te verdedigen en was het duidelijk niet meer de bedoeling om een derde treffer op het bord te zetten. Dat bleek ook wel na 74 minuten, toen Becker gewisseld werd. Vijf minuten voor tijd werd het toch nog spannend toen Willi Orban de aansluitingstreffer liet noteren, maar in de slotfase hield het fanatieke publiek Union op de been en waren de punten binnen.

5 - In this calendar year, Union Berlin's Sheraldo Becker recorded five league games with at least one goal and one assist, with otherwise only Kylian Mbappe (also 5) achieving this feat as often in the big five European leagues in 2022. Phenomenal. #FCURBL pic.twitter.com/XizYKXrrzr — OptaFranz (@OptaFranz) August 20, 2022

Daardoor blijft de formatie van Becker na drie wedstrijden ongeslagen in de Bundesliga. Het won twee keer en speelde ook een keer gelijk en dat leverde zeven punten op, die voorlopig zelfs genoeg zijn voor de koppositie. Bayern München komt later dit weekend wel nog in actie en kan dan op negen uit drie komen.