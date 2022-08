Barcelona heeft kopzorg minder en weet Umtiti eindelijk te slijten

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 19:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:16

Samuel Umtiti is hard op weg naar Lecce, weet Gianluca Di Marzio. De verdediger van Barcelona komt niet in de plannen voor van Xavi en wordt door de Catalaanse grootmacht verhuurd. Momenteel worden de laatste details besproken, waarna een tijdelijk vertrek naar de Serie A spoedig zal worden aangekondigd. Naast de huursom ontvangt Barcelona bonussen op basis van het aantal speelminuten van Umtiti.

De relatie van Umtiti met Barcelona vertroebelde de laatste jaren steeds verder. De verdediger kwam in de zomer van 2016 over van Olympique Lyon voor 25 miljoen euro. Bij Barcelona groeide de Fransman uit tot een van de beste verdedigers van Europa en won hij als basisspeler het WK 2018 met Frankrijk. Desondanks begon na dat toernooi de malaise tussen club en speler. Door een serie blessures miste Umtiti de afgelopen jaren talloze wedstrijden. Zo veel dat zijn krediet als topspeler opraakte en hij steeds minder in de selectie werd opgenomen door de Catalaanse club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De wereldkampioen weigerde echter om Barcelona te verlaten, gezien het hoge salaris dat hij nergens anders zou krijgen. Dit seizoen spande de kroon, daar de geboren Kameroener slechts eenmaal enkele minuten inviel tijdens een competitiewedstrijd. De verstoten voetballer oogstte begin dit jaar wel weer enige sympathie: hij verlengde zijn contract bij Barça tot 2026 en ging ditmaal wel akkoord met salarisverlaging. Mede door dat offer kon Blaugrana de van Manchester City overgekomen Ferran Torres inschrijven voor de competitie. Voorheen werd dit niet toegestaan door de Financial Fair Play-regels van de UEFA.

Umtiti leek in een eerder stadium al onderweg naar Stade Rennes, maar zag de Franse club afhaken toen er geen akkoord kon worden bereikt over zijn salaris. Barcelona heeft met Lecce overeenstemming bereikt over een huurdeal met bonussen, die worden vastgesteld op basis van het aantal speelminuten dat de verdediger maakt. Pantaleo Corvino, die verantwoordelijk is voor de technische zaken bij Lecce, staat in direct contact met de directie van Barça om de laatste details van de transfer te bespreken. Umtiti zag eerder om uiteenlopende redenen een transfer naar de Serie A stuklopen.