Fulham laat United zien hoe het wél moet en staat knap vierde in de PL

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 17:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 18:39

Fulham is nog steeds ongeslagen in de Premier League. Op eigen veld versloeg de ploeg, met Kenny Tete in de basis, Brentford met 3-2 door een laat doelpunt van Aleksandar Mitrovic. Eerder pakten The Cottagers al knap een punt tegen Liverpool en (2-2) en Wolverhampton Wanderers (0-0). Door de overwinning bezet Fulham momenteel de vierde plek in de Premier League. Everton pakte in eigen huis tegen Nottingham Forest het eerste punt van het seizoen: 1-1.

Fulham - Brentford FC 3-2

Fulham, waar Kenny Tete in de basis stond, had precies 57 seconden nodig om op voorsprong te komen in de West-Londen derby. Na een scrimmage en een bal op de lat stond Bobby Reid op de juist plek: 1-0. Mitrovic dacht vervolgens de rebound op zijn eigen kopbal binnen te tikken, maar de Serviër stond buitenspel. Toch kwam de thuisploeg langszij. De deze zomer van Sporting Portugal overgekomen João Palhinha kopte de 2-0 binnen na een corner van Andreas Pereira. Vlak voor rust schreeuwde men bij Fulham om een penalty toen Ben Mee Reid neerhaalde in de zestien.

De herhaling wees echter uit dat het bizar genoeg ploeggenoot Mitrovic was die Reid neerhaalde in plaats van Mee. Eén minuut voor rust vonden the Bees aansluiting toen Christian Norgaard een corner onhoudbaar achter Bernd Leno volleerde. In de tweede helft was het Ivan Toney die zijn ploeg op 2-2 leek te zetten, maar zijn goal werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Twintig minuten voor tijd kwam hij alsnog op het scorebord na een assist van Yoane Wissa. Toney dacht een penalty te krijgen in de slotfase, maar de VAR besloot anders. Het slotakkoord was voor Mitrovic, die vlak voor tijd de winnende tegen de touwen kopte.

Crystal Palace - Aston Villa 3-1

De wedstrijd tussen Crystal Palace en Aston Villa was nog geen tien minuten onderweg toen beide ploegen konden al konden juichen. Ollie Watkins schoot de bezoekers na vijf minuten op voorsprong, waarna Wilfried Zaha drie minuten later al voor de gelijkmaker zorgde. Villa-goalie Emiliano Martínez maakte vlak voor rust een cruciale redding op een schot van Jordan Ayew. Na rust raakte Leon Bailey de lat voor Villa en was het Zaha die niet veel later wel doel trof. De VAR zag een handsbal en Zaha legde vanaf elf meter aan. Zijn inzet werd gekeerd door Martínez, maar de rebound was wel raak: 2-1. Invaller Jean-Philippe Mateta maakte met zijn eerste balcontact meteen de 3-1.

Everton - Nottingham Forest 1-1

Na twee verliespartijen sprong Everton uit de startblokken, thuis tegen Nottingham Forest. Bij de promovendus, die deze zomer al bijna 150 miljoen euro aan transfers uitgaf, begon aanwinst Morgan Gibbs-White op de bank. Tot goals leidde de vermakelijke eerste helft niet, al golfde het spel wel op en neer en creëerden beide ploegen kleine kansjes, maar 0-0 was de logische ruststand. In de tweede helft, waarin weinig gebeurde, zat het venijn in de staart. Eerst kreeg Joe Aribo geel voor een schwalbe, waarna Brennan Johnson Forest tien minuten voor tijd op voorsprong zette. Demarai Gray tekende voor de gelijkmaker en schonk Everton daarmee het eerste punt van het seizoen.

Leicester City - Southampton 1-2

Bij Leicester waren er twee opvallende afwezigen in de thuiswedstrijd tegen Southampton. Wesley Fofana zat niet bij de selectie, hij vertrekt naar alle waarschijnlijkheid naar Chelsea. De Belg Youri Tielemans zat op bank. Brendan Rodgers verklaarde dit door een verandering van systeem en omdat een enkeling misschien niet met het hoofd bij de wedstrijd zou zitten. De thuisploeg dacht al vroeg aan een strafschop toen Jamie Vardy neerging in het strafschopgebied. Na inmenging van de VAR bleek echter dat hij zelf de overtreding beging.

Leicester drukte wel door, maar kansen van Harvey Barnes en James Maddison werden niet benut. Tien minuten na rust was het wel raak voor Maddison. Hij stuurde een vrije trap om de muur heen en passeerde Gavin Bazunu. Niet veel later dachten de bezoekers aan een penalty na hands van Timothy Castagne, maar de VAR negeerde dat. Toch mogen the Saints vlak daarna wel juichen. Ché Adams schoot de bal richting doel en James Justin, die de bal op de lijn wilde wegwerken, deed dat in eigen doel.