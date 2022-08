Borussia Dortmund belandt binnen zes minuten van de hemel in de hel

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 17:30 • Guy Habets • Laatste update: 17:47

Borussia Dortmund is niet meer foutloos in de Bundesliga. Lang leek het erop dat de formatie van trainer Edin Terzic in eigen huis zou gaan winnen, aangezien het met 2-0 voor stond tegen Werder Bremen, maar de gasten draaiden het in blessuretijd helemaal om: 2-3. De winnende goal van Oliver Burke viel diep in blessuretijd, slechts zes minuten na de 2-1.

Dortmund won de eerste twee wedstrijden van het seizoen en Werder kon juist nog geen overwinning pakken. De rollen waren tijdens de eerste helft in het Signal Iduna Park echter omgedraaid, want de bezoekers uit Bremen waren de bovenliggende partij. Scoren lukte echter niet en de klap was dus des te gevoeliger toen Julian Brandt dat vlak voor rust wel deed. De vleugelaanvaller kwam vanaf de rechterkant naar binnen en vond met een hard schot de verre hoek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Die treffer bood Dortmund na rust niet de gewenste rust. Het kwam nog steeds niet tot kansen en de daarbij behorende schoten op het doel van Werder en moest dus vrezen dat de gasten uit Noord-Duitsland er nog met een punt vandoor zouden gaan. De 2-0 van Raphaël Guerreiro, twaalf minuten voor tijd, leek een einde te maken aan alle hoop van de gasten uit Bremen. Niets was minder waar. Lee Buchanan maakte in minuut 89 de aansluitingstreffer en in blessuretijd maakte Niklas Schmidt er 2-2 van. In minuut 95 dompelde Oliver Burke vervolgens het hele Signal Iduna Park in rouw: 2-3.

FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 1-2

De ontmoeting tussen de twee Bundesliga-middenmoters ontbrandde al in de eerste helft. Karim Onisiwo opende na ruim een half uur de score en even later was het via Ermedin Demirovic alweer gelijk. Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw centraal achterin stond, slaagde er echter niet in om de regie in de wedstrijd te pakken. Mainz had het meeste recht op de zege en kreeg daar ook de kansen voor. Lee Jae-Sung was uiteindelijk de gevierde man in minuut 93: 1-2.

VfL Wolfsburg - Schalke 04 0-0

Micky van de Ven kreeg zaterdagmiddag de kans om zich te laten zien als basisspeler bij Wolfsburg. Hij stond in de basis en moest de sterke Simon Terodde, de spits van Schalke, in bedwang zien te houden. Dat lukte hem redelijk, maar toch kon hij niet voorkomen dat Terodde mocht aanleggen vanaf elf meter. Hij miste echter en ook de herkansing na VAR-inmenging werd niet benut. Bij de ongelukkige Königsblauen, die dus op een gelijkspel bleven steken, was Thomas Ouwejan de linksback.

VfB Stuttgart - SC Freiburg 0-1

Met voormalig PSV'er Ritsu Doan op 10 bij Freiburg en Oranje-international Mark Flekken onder de lat bij diezelfde ploeg, werd na elf minuten al de score geopend in de Mercedes Benz Arena. Vincenzo Grifo maakte er 0-1 van namens de gasten en voerde de druk op Stuttgart daarmee meteen op. Die ploeg probeerde en probeerde in het restant van de wedstrijd, maar kwam niet meer tot een gelijkmaker.

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 0-3

Jeremie Frimpong, de Nederlandse rechtsback van dienst bij Leverkusen, kon niet voorkomen dat Hoffenheim in de eerste helft al een ruime voorsprong greep. Via treffers van Christoph Baumgartner en Andrej Kramaric stond het na 45 minuten 0-2 en dus moest trainer Gerardo Seoane, die met Mitchel Bakker, Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah nog drie Nederlanders op de bank hield, iets doen. Hij bracht Bakker, maar die kon niet voorkomen dat het via Georginio Rutter uiteindelijk zelfs op 0-3 eindigde.