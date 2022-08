Opnemen van ‘papadag’ tijdens wedstrijd van FC Utrecht zorgt voor verbazing

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 16:26 • Guy Habets • Laatste update: 16:45

Mark van der Maarel heeft voor opgetrokken wenkbrauwen gezorgd bij FC Utrecht en voetbalvolgers buiten die club. De verdediger besloot namelijk om zich af te melden bij trainer Henk Fraser voor de uitwedstrijd bij FC Emmen van zaterdagavond, aangezien hij een 'papadag' op wilde nemen. Deze week werd Van der Maarel voor de tweede keer vader.

In de aanloop naar de wedstrijd wilde Fraser er niet al te veel over kwijt, maar maakten zijn woorden wel duidelijk dat de keuze van Van der Maarel geen 'normale' is in de voetballerij. "Ik ben hartstikke blij voor Mark", zei de oefenmeester tegen het Algemeen Dagblad. Een waardeoordeel wil hij er niet over vellen, maar toch vindt Fraser het volgens het landelijke dagblad een beetje gek. "Het is zijn keuze om er niet bij te zijn. Dat heb ik te respecteren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Michel Adam, voormalig stopper van ADO Den Haag, kijkt er anders naar. Hij begrijpt de keuze van Van der Maarel allerminst. "Is-ie gek geworden, dacht ik? Kijk, die kinderen van tegenwoordig worden makkelijk een jaartje of 110, 115. Nou, reken maar uit, hoeveel papadagen je dan nog in het verschiet hebt als vader. Daar ga je toch geen wedstrijd voor afzeggen? Kom op, hé. Ik geef Fraser groot gelijk dat hij pissig is. Zou ik ook zijn."

Dat de tijd nou eenmaal veranderd is, gaat er bij de ras-Hagenees niet in. Dat blijkt wel op het moment dat de vrouw van Adam zich in het telefoongesprek met de AD-verslaggever mengt en zegt dat ze het met de verdediger van Utrecht eens is. De ex-verdediger reageert fel. "Hou toch op, mens! Geloof mij: als ik om zo'n reden niet was op komen dagen in het Zuiderpark, had ik meteen een 'keekie' gekregen van mijn ploeggenoten. En terecht."