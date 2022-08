Rangers loopt rood aan en werkt met rotgevoel toe naar clash met PSV

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 15:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:44

Rangers heeft zaterdagmiddag met negen man puntenverlies geleden in de Schotse Premiership. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst verloor op bezoek bij Hibernian dure punten: 2-2. Rangers-spelers John Lundstram en Alfredo Morelos moesten voortijdig met rood het veld af. Hibernian kwam in blessuretijd langszij. Het gelijkspel betekent het eerste puntenverlies voor Rangers. Het vizier van de mannen van Van Bronckhorst kan nu gericht worden op de return in de Champions League-playoff tegen PSV van aanstaande woensdag.

Voor de wedstrijd was er een minuut applaus ter nagedachtenis aan keeper Andy Goram. Vorige maand verloor hij de strijd tegen kanker. De legendarische doelman speelde tijdens zijn carrière voor beide clubs. Koploper Rangers trad met bijna dezelfde elf namen als afgelopen midweek tegen PSV aan tegen middenmoter Hibernian. In tegenstelling tot de Eindhovenaren kreeg Rangers dus geen vrijaf om zich voor te bereiden op de belangrijke Champions League-playoff van aanstaande woensdag.

De start was uiterst kalm te noemen op Easter Road in Edinburgh. Na ruim een half uur spelen had Rangers weliswaar het meeste balbezit, 63 procent, maar een schot tussen de palen was er nog niet gekomen. Rangers' Ryan Kent kwam nog het dichtst bij de openingstreffer. Toch kwam de ploeg van Van Bronckhorst, één minuut voor rust op voorsprong via een penalty. Rocky Bushiri maakte een grove overtreding in het strafschopgebied en de strafschop werd door expert James Tavernier benut.

Vlak na rust sloeg Hibernian meteen terug. Het was Martin Boyle die de thuisploeg langszij schoot. Lang konden zij er niet van genieten want Tom Lawrence, midweeks ook al trefzeker tegen PSV, kopte even later al de 1-2 binnen. Daarna sloegen de stoppen door bij Rangers-middenvelder John Lundstram. Hij torpedeerde doelpuntenmaker Boyle van achteren en kon gaan douchen.

Nog geen tien minuten later werd het tiental Ranger gereduceerd tot negen: Alfredo Morelos kreeg ook rood wegens een harde overtreding op Lewis Miller. De thuisploeg ging wanhopig op zoek naar de gelijkmaker en start een slotoffensief. Dat leverde succes op: een geweldige volley van Josh Campbell zorgde in de blessuretijd voor een punt voor Hibernian en bezorgde de ploeg van Van Bronckhorst zo het eerste puntenverlies.

??????????????! Hibernian doet het in de blessuretijd! ??

Josh Campbell schiet geweldig raak en daardoor delen Hibernian en Rangers de punten: 2-2 ??#ZiggoSport #ScottishPremiership #HIBSRAN pic.twitter.com/5y9k6afdmB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2022

Rangers blijft nog wel bovenaan staan in het Premiership, maar rivaal Celtic kan morgen thuis bij winst op Hearts de koppositie overnemen.