Harry Kane kopt Tottenham met recorddoelpunt naar de koppositie

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 15:21 • Guy Habets • Laatste update: 15:27

Tottenham Hotspur is voorlopig de enige koploper in de Engelse Premier League. De Londense formatie had aan een moeizame thuiszege op Wolverhampton Wanderers genoeg om in ieder geval twee uur aan de leiding te gaan: 1-0. Harry Kane kopte na een klein uur spelen de winnende treffer tegen de touwen, terwijl Wolves in de eerste helft juist nog de nodige kansen liet liggen.

Wolverhampton trok deze week met Matheus Nunes de elfde Portugees in de selectie aan en zeven van die Portugezen stonden zaterdagmiddag in de basis tegen Tottenham. De nieuwste aanwinst mocht het meteen vanaf de aftrap proberen en Gonçalo Guedes, die vorige week tegen Fulham (0-0) nog inviel in de tweede helft, maakte ook zijn basisdebuut. Bij Spurs, dat vier punten haalde uit de eerste twee wedstrijden van het seizoen, was vooral de aanwezigheid van Antonio Conte interessant. De Italiaanse manager werd na zijn aanvaring met collega Thomas Tuchel van Chelsea niet geschorst, terwijl de Duitser wel één duel moet brommen.

Dat Tottenham nog niet had verloren en Wolves juist nog geen overwinning had weten te boeken in het nieuwe seizoen, was in de eerste helft niet te zien. De Londense formatie had het heel moeilijk met Wolves en de strijdwijze die trainer Bruno Lage, ook al een Portugees, zijn team had meegegeven. Guedes en Daniel Podence waren de twee rappe en technisch handige aanvallers die voor onzekerheid moesten zorgen in de defensie bij Spurs en dat deden ze meermaals. De thuisploeg mocht blij zijn dat het de rust met 0-0 haalde.

In de tweede helft waren de rollen omgedraaid en domineerde Spurs plotseling. Die ploeg slaagde er vervolgens, in tegenstelling tot Wolves, wél in om dat overwicht in een doelpunt om te zetten. Na ruim een uur spelen werd een hoekschop van de linkerkant verlengd tot bij de tweede paal en daar stond Kane helemaal vrij om de bal in te koppen: 1-0. Dat was in twee opzichten een recorddoelpunt, want het was het 185e doelpunt van de Engelse spits voor Spurs. Nog nooit maakte een speler meer Premier League-goals voor één club. Daarnaast was het zijn 250e officiële goal in zijn loopbaan.

Wolves wisselde vervolgens nog wel en bracht met Raúl Jiménez een erkend doelpuntenmaker binnen de lijnen, maar echt dominant werden ze niet meer en in de stand kwam dan ook geen verandering. Daarmee is Spurs met zeven uit drie voorlopig koploper. De gasten uit Wolverhampton blijven onderin de middenmoot bungelen.