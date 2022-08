Barcelona gaat toch overstag en werkt mee aan gratis vertrek van Depay

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 14:37 • Wessel Antes • Laatste update: 15:48

Barcelona en Memphis Depay zijn volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano een contractontbinding overeengekomen. De 28-jarige aanvaller aast al weken op een transfervrije overstap naar Juventus, aangezien de Italianen niet bereid waren om te voldoen aan de vraagprijs van twintig miljoen euro die Barça had opgesteld. Nu lijkt Memphis zich op korte termijn alsnog voor twee seizoenen te binden aan Juve. Daarvoor moet hij wel eerst zelf tot een akkoord komen.

Memphis had in Catalonië eigenlijk nog een contract tot medio 2023, maar vond dat Barcelona als blijk van waardering zijn verbintenis moest verscheuren en hem een transfer naar Turijn moest gunnen. Toen de spits van Oranje vorig jaar voor Barça koos had hij elders namelijk een stuk meer kunnen verdienen. Barcelona is volgens Romano inmiddels overstag gegaan, waardoor het nu aan Memphis en Juventus is.

Eerder gingen er geruchten dat Memphis zelf allang persoonlijk rond was met Juventus, maar dat blijkt nu niet het geval. Romano meldt dat de Italiaanse club en de aanvaller het nog niet eens zijn over bepaalde zaken, waaronder zijn salaris. De gesprekken zouden wel in volle gang zijn. Naar verluidt kan Memphis zo’n zeven miljoen euro per jaar opstrijken in Turijn, waar hij dan zou tekenen tot medio 2024.

Juve kan de vijfde club worden waar Depay voor speelt. De flamboyante rechtspoot debuteerde in 2012 voor PSV, waarna Manchester United hem in juli 2015 voor 34 miljoen euro overnam van de Eindhovenaren. In Engeland wist de Oranje-international nooit echt zijn stempel te drukken, waarna hij naar Olympique Lyon vertrok. Na vijf goede jaren in Frankrijk werd Depay vorige zomer door Ronald Koeman naar Barcelona gehaald, waar hij tot dusver goed was voor dertien doelpunten en twee assists in 36 officiële wedstrijden.