Xavi spreekt duidelijk taal over bij Barcelona overbodige Sergiño Dest

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 13:55 • Wessel Antes • Laatste update: 14:13

Xavi heeft tijdens een persconferentie van Barcelona zaterdag nogmaals duidelijk gemaakt dat Sergiño Dest niet hoeft te rekenen op speelminuten bij Barça. Eerder deze week meldde het Spaanse Sport al dat de leiding van de Catalaanse club het als een prioriteit ziet dat Dest snel een nieuwe club vindt. De 21-jarige rechtsback, die als international uitkomt voor de Verenigde Staten, ligt nog tot medio 2025 vast bij de financieel tobbende LaLiga-club.

Barça hoopt zich in de laatste weken van augustus nog te versterken met een nieuwe rechtsback. “We zullen zien wat er gaat gebeuren. We hebben opties”, aldus Xavi. De namen van Thomas Meunier, Juan Foyth en Héctor Bellerín zongen de afgelopen maanden rond in Camp Nou, terwijl target César Azpilicueta besloot om langer bij Chelsea te blijven. Dest weet inmiddels waar hij voor staat, zo stelt Xavi. “Dest? We hebben met hem gesproken en hij weet wat zijn situatie hier is.”

Volgens Sport is een transfer naar Manchester United een serieuze optie voor Dest, aangezien Erik ten Hag gecharmeerd is van de opkomende verdediger. Dest kent Ten Hag nog uit zijn tijd bij Ajax. Waar de back eerder niet stond te trappelen om uit Barcelona te vertrekken, zou hij de deur inmiddels op een kier hebben gezet. Het is nog niet bekend of United de zeventienvoudig international van de VS wil kopen of huren.

Dest maakte in 2020 voor 21 miljoen euro de overstap van Ajax naar Barcelona, waar destijds Ronald Koeman aan het roer stond. In Spanje kwam Dest sindsdien in 72 duels in actie, waarin hij drie keer scoorde en goed was voor vier assists. Tijdens de eerste LaLiga-wedstrijd van dit seizoen, afgelopen zaterdag tegen Rayo Vallecano (0-0), zat Dest de hele wedstrijd op de bank. Komende zondag speelt Barcelona tegen Real Sociedad, en volgens Sport is Xavi niet van plan om Dest in de wedstrijdselectie voor dat duel op te nemen.