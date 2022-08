Unibet: een odd van 5.50 voor de openingstreffer van Steven Bergwijn

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 14:00 • Rian Rosendaal

Ajax liet vorige week weinig heel van het povere FC Groningen: 6-1. Antony was haast ongrijpbaar op de linkerflank, al is het door de geruchten rondom een mogelijke transfer naar Manchester United nog onduidelijk of de vleugelaanvaller zondag aantreedt tegen Sparta Rotterdam. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de tweede uitwedstrijd van Ajax van dit seizoen in de Eredivisie.

Antony kan niet beloven dat hij na 1 september ook het shirt van Ajax draagt, zo blijkt uit een interview met De Telegraaf. Mocht de Braziliaan niet uitkomen tegen Sparta, dan zal veel aandacht uitgaan naar Steven Bergwijn. De zomeraanwinst tekende in het thuisduel met Groningen voor een hattrick. Brian Brobbey begon als aanvalsleider in de Johan Cruijff ArenA, al wist de jonge aanvaller niet te scoren. Dusan Tadic opereerde voor de verandering een keer vanaf het middenveld.

Vito van Crooij was tegen AZ (2-3 nederlaag) al na acht seconden trefzeker. Daarmee evenaarde de aanvaller het record van het snelste doelpunt ooit in de Eredivisie, dat stamt uit 1982. Helaas voor Van Crooij en Sparta was de bliksemstart niet voldoende voor een goed resultaat op eigen veld. Een week later wacht met koploper Ajax een zo mogelijk nog grotere uitdaging voor de Rotterdamse club.

Ajax wist in de eerste twee wedstrijden in de Eredivisie maar liefst negen keer het net te vinden. Veel zal afhangen van de vorm van Bergwijn, Brobbey en mogelijk ook Antony. Van Crooij zal hopen dat hij net als in de thuiswedstrijd tegen AZ al heel snel van waarde kan zijn voor Sparta, dat nog wacht op de eerste overwinning in de nieuwe voetbaljaargang.

