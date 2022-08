Manchester United lijkt Bailly uit te zwaaien na akkoord tussen clubs

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 13:23 • Wessel Antes

Eric Bailly kan op korte termijn de overstap maken naar Olympique Marseille, zo meldt Fabrizio Romano via Twitter. Vrijdag hebben Manchester United en Marseille een akkoord gesloten over een huurtransfer met optie tot koop. De Ivoriaan moet er nu alleen zelf nog uitkomen met de Franse club, al weet Romano dat Bailly de transfer wel ziet zitten.

Bailly kwam in de zomer van 2016 voor 38 miljoen euro over van Villarreal en speelde sindsdien 113 officiële wedstrijden voor United. Daarin maakte de 28-jarige verdediger één doelpunt en gaf hij twee assists. Bailly wist zich, mede door blessureleed, nooit echt te bewijzen in Manchester. Op Old Trafford heeft de Ivoriaan nog een contract tot medio 2024, maar die lijkt hij niet te gaan uitdienen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de voorbereiding leek Bailly nog even in aanmerking te komen voor een plek in het elftal van Erik ten Hag. Met name in de oefenwedstrijd tegen Liverpool (4-0 winst) liet Bailly een uitstekende indruk achter. Zowel aan de bal als verdedigend speelde de mandekker een solide wedstrijd, waardoor de Engelse media betwijfelden of het nodig was om Lisandro Martínez voor veel geld weg te pikken bij Ajax. Martínez werd uiteindelijk voor ruim 57 miljoen euro overgenomen van de Amsterdammers.

Door de komst van de Argentijn heeft United bij de hoofdmacht inmiddels acht centrale verdedigers in de gelederen. Raphaël Varane, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Axel Tuanzebe, Phil Jones en Teden Mengi kunnen allen ook op die positie uit de voeten. Na het vertrek van Bailly hoopt Ten Hag ook nog afscheid te nemen van Jones, terwijl AS Roma Tuanzebe op huurbasis wil overnemen.