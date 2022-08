Wesley Sneijder over Louis van Gaal in China: ‘Ik kon zijn bloed wel zuipen’

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 13:31 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 13:39

Wesley Sneijder heeft vrijdagavond in de uitzending van Veronica Offside teruggeblikt op een incident met Louis van Gaal bij het Nederlands elftal. Tijdens een trip naar Azië in 2013 was de bondscoach niet tevreden over Sneijder, waardoor hij het oefenduel met China op de bank begon. In de eerste helft liep het echter niet bij Nederland, waardoor Van Gaal -op geheel eigen wijze- toch een beroep deed op de recordinternational.

“Dat was net in de periode dat mijn aanvoerdersband was afgepakt”, herinnert Sneijder zich nog. “We speelden eerst in Indonesië, waar het volgens mij vijftig graden was. Ik stond in de basis, maar het liep voor geen ene meter. Ik werd gewisseld, als kind van de rekening.” Dat gebeurde in de rust. Uiteindelijk wist Nederland het duel met 0-3 te winnen, door twee doelpunten van Siem de Jong en een treffer van Arjen Robben.

“Daarna moesten we door naar China”, vervolgt Sneijder. “Toen begon ik op de bank. Zijn (van Van Gaal, red.) verhaal was: we hebben maar één nummer tien. En dat was Siem de Jong. Siem de Jong was dé nummer tien van Nederland. Hij beheerste alles: hij kon schieten, hij kon koppen, hij kon een goal maken… Dat kon ik allemaal niet. Dat zei hij in de bespreking richting de wedstrijd. Ik speelde dus niet, maar die wedstrijd ging niet zo best. Dus twee minuten voor de rust kwam hij naar me toe, en hij was letterlijk hier met z’n gezicht”, aldus Sneijder, die z’n hand vlak voor z’n gezicht houdt. “Hij zei: ‘Jij gaat nu warmlopen, je gaat laten zien hoe het wél moet!’ Ik moest lachen natuurlijk.”

Presentator Wilfred Genee onderbreekt Sneijder. “Hij zei het nogal hard, en toen heb jij heel hard terug geschreeuwd, toch?” Waarop de Utrechter antwoordt: “Ja, maar dat ga ik niet weer nadoen. Dat heb ik al honderd keer gedaan. Maar het is gewoon komisch. Zeker als je in zo’n situatie zit dat hij je band heeft afgepakt. Je kunt zijn bloed wel zuipen. Dat je denkt: ‘Flikker lekker een eind op voor m’n neus. Maar ik ga je tóch laten zien dat ik er zometeen in kom en dat ik beter ben dan onze Siemetje.’ Toen ging ik warmlopen, en ik scoorde nog. Achter het standbeentje.” Uiteindelijk won Nederland het oefenduel met China met 0-2, mede dankzij die fraaie goal van Sneijder.