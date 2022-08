Zaterdag, 20 Augustus 2022

Harry Maguire onderdeel van bijzondere ruildeal

AC Milan wil zich versterken met Engelsman Japhet Tanganga. De Milanezen zijn in gesprek met Tottenham Hotspur, al is het nog niet duidelijk of het om huur of koop gaat. (Fabrizio Romano)

Samuel Umtiti kan zijn carrière op huurbasis vervolgen bij US Lecce in de Serie A. Een verhuur zou gunstig zijn voor Barcelona aangezien de Fransman in Catalonië een behoorlijk salaris opstrijkt. (Gianluca Di Marzio)

Chelsea staat ervoor open om Christian Pulisic naar Manchester United te laten vertrekken, indien Harry Maguire de omgekeerde weg bewandeld. De aanvoerder van the Red Devils dient als een alternatief voor de peperdure Wesley Fofana van Leicester City. (The Daily Mail)

Arsenal is met OGC Nice in gesprek over de uittocht van Nicolas Pepe. De Ivoriaan werd in 2019 voor maar liefst tachtig miljoen binnengehaald, maar wist nooit echt te slagen in Londen. (ESPN)

Scott McTominay hoeft na de naderende komst van Casemiro niet te vrezen voor een gebrek aan belangstelling. De Schotse middenvelder van Manchester United kan een binnenlandse transfer maken naar Everton, Leicester City, Newcastle United en West Ham United (90min)