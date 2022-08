Manchester United moet verder op zoek na definitieve beslissing Vardy

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 11:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 12:07

Jamie Vardy heeft zijn contract bij Leicester City met één jaar verlengd, tot medio 2024. Dat meldt de club via de officiële kanalen. De 35-jarige aanvaller werd de voorbije weken gelinkt aan Manchester United, als eventuele opvolger van Cristiano Ronaldo. De Portugees lijkt de Engelse club te willen verlaten, maar in de zoektocht naar een vervanger voor hem kan door de naam van Vardy nu dus een streep.

“Ik ben in de wolken”, laat Vardy weten tegenover LCFC TV. “Toen ik hoorde dat de club ermee bezig was, wist ik dat er één ding zou gebeuren: ik zou tekenen. Het was een makkelijke beslissing. Ik speel hier al zo lang, dat ik het gevoel heb dat ik tot het meubilair behoor. Ik denk dat iedereen kan zien dat we alleen maar beter worden en vooruitgaan. Nu is het zaak om dit seizoen zo hoog mogelijk te eindigen. Mijn benen voelen nog goed, dus ik zal de club zoveel mogelijk proberen te helpen, met zowel goals als assists.”

Plenty more ?? to come ??#VardyParty2024 — Leicester City (@LCFC) August 20, 2022

Vardy maakte in 2012 de overstap van Fleetwood Town naar Leicester City, en werd in de afgelopen tien jaar één van de belangrijkste spelers in de clubgeschiedenis van the Foxes. Met 164 doelpunten voor Leicester staat Vardy op de derde plaats van de all-time topscorerslijst van de club. Daarnaast werd hij met Leicester landskampioen in 2016, won hij in 2021 de Community Shield en de FA Cup en kroonde hij zich in het seizoen 2019/2020 tot topscorer van de Premier League met 23 doelpunten. Daarnaast scoorde hij in 2015 in elf opeenvolgende Premier League-duels, waarmee hij het record van Ruud van Nistelrooij verbrak.

Maandag werd duidelijk dat de naam van Vardy nog genoemd werd bij Manchester United, waar Ronaldo nog altijd lijkt aan te sturen op een vertrek. Zo zou hij helemaal alleen lunchen in de kantine van Carrington en geen aanstalten maken om bij ploeggenoten te gaan zitten. Daarnaast is Ronaldo tijdens trainingen ook vaak geïrriteerd en gefrustreerd en dat maakt dat zijn collega-spelers ook weinig zin hebben om bij hem in de buurt te zijn. Tenslotte negeert de Portugees meestal de instructies van de staf. In de zoektocht naar een eventuele opvolger voor Ronaldo werden in de Engelse pers eerder ook al de namen van Álvaro Morata, Pierre-Emerick Aubameyang en Marko Arnautovic genoemd.