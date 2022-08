Koundé dit weekend nog altijd niet inzetbaar bij tobbend Barcelona

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 11:24 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 11:31

Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws over de situatie bij FC Barcelona. Spaanse media melden nu dat Jules Koundé nog altijd niet ingeschreven kan worden voor LaLiga, omdat de club eerst één of meerdere spelers moet verkopen. Daarnaast is Sergio Busquets volgens het Spaanse Cadena COPE bezig aan zijn laatste seizoen voor Barça, daar hij niet van plan is om zijn tot medio 2023 lopende contract te verlengen.

Het feit dat Koundé nog altijd niet kan worden ingeschreven, heeft te maken met de financiële situatie bij Barcelona. Om al zijn zomeraanwinsten te kunnen inschrijven, moet de Catalaanse club zijn financiële zaken op orde hebben. Lange tijd vond het bestuur van LaLiga dat de club dat niet had, waardoor nieuwe spelers als Raphinha, Koundé en Robert Lewandowski niet konden worden ingeschreven en dus ook niet speelgerechtigd waren. Inmiddels is het de club gelukt om een aantal nieuwe namen in te schrijven; alleen Koundé zit nog in de wachtkamer.

De van Sevilla overgekomen Fransman was volgens Spaanse media afhankelijk van Gerard Piqué. Als hij akkoord zou gaan met een salarisverlaging, zou dat betekenen dat Barcelona financiële ruimte kon creëren om Koundé in te schrijven. De gesprekken met Piqué zijn echter vastgelopen, waardoor de wedstrijd tussen Barcelona en Real Socieded van zondagavond te vroeg lijkt te komen voor Koundé. Hij is nu afhankelijk van uitgaande transfers van bijvoorbeeld Sergiño Dest, Memphis Depay of Pierre-Emerick Aubameyang.

Ondertussen meldt Cadena COPE dat Busquets van plan is om Barcelona na dit seizoen te verlaten. Het is niet ondenkbaar dat ook dat een gevolg is van de financiële situatie bij de club. Deze zomer is Barcelona in gesprek gegaan met Busquets over een salarisverlaging, maar daar wilde de 34-jarige middenvelder niet aan meewerken. Vorig jaar ging Busquets nog wel akkoord met een salarisverlaging. Het is niet bekend of hij een punt achter zijn carrière zet of naar een andere club verkast.