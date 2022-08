Mogelijk onverwachte debutant bij Feyenoord: ‘Fysiek klaar voor basisplaats’

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 09:58 • Wessel Antes • Laatste update: 10:27

Quilindschy Hartman heeft zich op de kaart gezet als serieuze kandidaat voor de linksbackpositie bij Feyenoord. De twintigjarige verdediger maakte tijdens de voorbereiding indruk op Arne Slot. Hartman kwam dit jaar terug van een langdurige blessure, maar is inmiddels wedstrijdfit. Tegen RKC Waalwijk is de linkspoot fit genoeg voor een basisplaats, al wilde Slot tijdens de persconferentie vrijdag nog niet prijsgeven of hij gaat starten.

Slot onthult op de persconferentie dat Hartman eindelijk klaar is voor minuten in het eerste elftal bij Feyenoord. “Ik vind inmiddels dat Hartman fysiek klaar is voor een basisplaats. Dat vond ik hiervoor nog niet, omdat hij uit een lange blessureperiode komt. Hij heeft in de voorbereiding ook maar mondjesmaat minuten gemaakt en fysiek gezien daarna ook een terugslag gehad. Hij heeft vorige week in de oefenwedstrijd een minuut of zestig in de benen en begint steeds fitter te worden, dus hij wordt ook echt een concurrent om te gaan spelen.”

Nieuweling Marcos López zit tegen RKC nog niet bij de wedstrijdselectie, omdat hij nog steeds in afwachting is van zijn werkvergunning. Daardoor is de kans reëel dat Hartman nu de voorkeur krijgt boven Marcus Pedersen. Op de training speelde hij in de afgelopen week mee met de beoogde basiself van Feyenoord, al zegt dat volgens Slot niet alles. “Als je de trainingen van ons bekijkt zie je dat we ervoor kiezen om constant in verschillende formaties te trainen, om te kijken hoe goed dat uitpakt. Quilindschy is absoluut een speler die in aanmerking komt om zondag te gaan starten.”

De twintigjarige Hartman werd in Zwijndrecht geboren en speelt al sinds 2010 voor Feyenoord. In de jeugdelftallen van de Rotterdamse club liet hij zich gelden als een felle verdediger die de duels niet schuwt. Hartman heeft daarnaast een zeer goede traptechniek, waardoor hij regelmatig verantwoordelijk was voor de vrije trappen en corners. Nu lijkt hij eindelijk aan de vooravond van zijn debuut in de hoofdmacht te staan. “Dat moment zou nu kunnen aanbreken, omdat hij fit genoeg is om te spelen. Dat vonden we hiervoor nog niet. Nu vinden we dat wel, dus het is een extra optie om over na te denken”, aldus Slot.