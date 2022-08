Wesley Sneijder springt in de bres voor Ronaldo: ‘Het is heel vervelend’

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 08:49 • Wessel Antes • Laatste update: 10:18

Wesley Sneijder heeft het vrijdagavond tijdens de uitzending van Veronica Offside opgenomen voor Cristiano Ronaldo. De 37-jarige Portugese superster beschuldigde de media deze week van herhaaldelijke leugens over zijn situatie bij Manchester United. Sneijder geeft aan dat hij zelf als voetballer ook heeft meegemaakt dat er onjuiste berichten gepubliceerd werden over zijn carrière en snapt dat Ronaldo zich verbolgen voelt.

“Het is heel vervelend. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Zelfs nu ben ik nog wel eens verbaasd wat voor berichten over mij naar buiten komen. Echt waar, misschien één op de honderd berichten klopt.” Sneijder denkt echter niet dat het gaat helpen om, zoals Ronaldo stelt, met ‘de waarheid’ naar buiten te komen. “Daar zit niemand op te wachten. Iedereen vindt dit soort berichten veel interessanter en heeft het erover. Dat doen wij nu ook.”

Sneijder weigert te geloven dat Ronaldo er met de pet naar gooit bij Manchester United. “Ik geloof dat niet, dat hij de kantjes ervan afloopt. Hij is op en top prof. Ik heb hem meegemaakt bij Real Madrid en het is echt een wereldprof.” Op de vraag wat Sneijder zijn oud-collega zou adviseren is de recordinternational van Oranje duidelijk. “Hij moet gewoon zwijgen en met zijn voeten spreken. Kijk naar zijn staat van dienst.”

Erik ten Hag weigerde vrijdag op de persconferentie diep in te gaan op de situatie van Ronaldo. "Ik weet niet waarom er na zaterdag op hem wordt gefocust. Het ging om de teamprestatie en de mentaliteit van het hele team, inclusief Ronaldo. Hij maakt deel uit van onze plannen, dat is wat ik weet. Mentaliteit begint bij jezelf. Volg de regels, principes en werk hard. Als je dat doet, krijg je vertrouwen." Maandagavond komt het geteisterde United om 21.00 uur in actie tegen aartsrivaal Liverpool.