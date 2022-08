Karim Rekik redt Sevilla en scoort eerste goal in LaLiga

Karim Rekik heeft vrijdagavond een belangrijke rol gespeeld tijdens de 1-1 remise van Sevilla tegen Real Valladolid. Even leek het erop dat Valladolid er dankzij een treffer van Anuar met de overwinning vandoor zou gaan, maar vlak voor tijd schoot Rekik de bal na een blunder van keeper Sergio Asenjo tegen de touwen. Dat betekende zijn eerste treffer in 31 LaLiga-wedstrijden.

In een heet Sevilla verliep de wedstrijd vrijdag moeizaam voor de thuisploeg. Waar Sevilla op papier een ogenschijnlijk beter elftal heeft dan Valladolid, waren die verhoudingen op het veld slechts mondjesmaat zichtbaar. In de tachtigste minuut zette Anuar een solo-actie in. De 27-jarige Marokkaan passeerde meerdere Sevillistas, waarna hij het zestienmetergebied betrad en zijn landgenoot Yassine Bounou verschalkte: 0-1.

?????????? ??????????! ?????? Absoluut geen mooie goal, maar dat maakt allemaal niet uit... ?? Zijn eerste treffer in het shirt van Sevilla is een hele belangrijke: 1-1! ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaValladoid pic.twitter.com/fyVRQJZiCL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2022

Zes minuten later kon Sevilla alweer langszij komen. Keeper Asenjo zat volledig mis nadat een voorzet van Óscar Plano werd doorgekopt door Youssef En-Nesyri. Daardoor belandde de bal plotseling voor de voeten van Rekik, die niet lang nadacht en de bal in een leeg doel tegen de touwen schoot. Vlak voor tijd werd het nog even onvriendelijk toen Lucas Ocampos een overtreding maakte op Lucas Olaza. Na massaal duw-en trekwerk kregen bankzitters Marcos Acuña (Sevilla) en Jawad El Yamiq (Valladolid) een rode kaart te zien.