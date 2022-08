Tagliafico zet eigen fout recht en maakt zijn eerste voor winnend Lyon

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 22:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:11

Olympique Lyon staat na vrijdagavond weer op gelijke hoogte met Paris-Saint Germain in de Ligue 1. De ploeg van trainer Peter Bosz was in eigen huis met 4-1 te sterk voor Troyes, waardoor de thuisclub zich met zes uit twee gedeeld koploper mag noemen. Nicolás Tagliafico eiste een hoofdrol op in het duel, met een veroorzaakte penalty én een doelpunt.

Bosz koos tegen Troyes wederom voor de Argentijn op de linksbackpositie. De 29-jarige verdediger, die deze zomer voor ruim vier miljoen euro overkwam van Ajax, begon in de thuiswedstrijd tegen AC Ajaccio (2-1) ook al in de basis en kreeg vrijdagavond weer het vertrouwen van Bosz. Ook Corentin Tolisso en Alexandre Lacazette, die beiden terugkeerden bij de Fransen na jaren bij respectievelijk Bayern München en Arsenal, begonnen vanaf de aftrap. Houssem Aouar ontbrak bij Lyon.

Oh oh, Tagliafico! ?? De Argentijn zit mis en veroorzaakt een penalty... ?? Florian Tardieu schiet vanaf de stip raak: 1-1 Troyes! ??#ZiggoSport #Ligue1 #OLESTAC1 pic.twitter.com/yYosd7DMJG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2022

De Fransen schoten uit de startblokken. Na iets meer dan twee minuten profiteerde aanvoerder Lacazette al van een verkeerde terugspeelbal van routinier Adil Rami. De spits faalde niet van dichtbij en zette zijn team daarmee op een 1-0 voorsprong. In de veertigste minuut haalde Tagliafico rechtsback Thierno Baldé onderuit en veroorzaakte hij een penalty. Florian Tardieu maakte vanaf elf meter geen fout: 1-1.

Nog geen minuut na rust maakte Tagliafico zijn fout uit de eerste helft goed en tekende hij voor zijn eerste doelpunt in dienst van de Fransen. Tolisso zag Tête bij de tweede paal vrijstaan en de Braziliaan gaf Tagliafico vervolgens een niet te missen kans. De linksback kon van dichtbij tegen de touwen te schieten: 2-1. Enkele minuten later breidde Lyon de marge uit naar twee. Lucas Paqueta stuitte na een mooie steekbal van Karl Toko Ekambi nog op de keeper, maar doelman Gauthier Gallon kon de bal niet goed wegwerken, waardoor Tête de rebound simpel kon binnen koppen: 3-1.

?????????????????? ????????????????????! ?? Hij maakt zijn eerdere fout meer dan goed en schiet Olympique Lyon op een 2-1 voorsprong! ??#ZiggoSport #Ligue1 #OLESTAC1 pic.twitter.com/i5UYMemZ1X — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2022

Een kwartier voor tijd besliste Tête de wedstrijd na een fraaie actie. De Braziliaanse aanvaller kwam vanaf rechts naar binnen, was zijn directe tegenstander te slim af en schoot in de korte hoek langs Gallon: 4-1. Bosz en Lyon blijven daardoor na twee wedstrijden foutloos en staan samen met PSG nu bovenaan met zes punten. Volgende week zondag wacht Stade de Reims in een uitwedstrijd.