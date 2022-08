Willem II overleeft en wint eindelijk; Dylan Vente blinkt uit met hattrick

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 22:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:21

Willem II heeft vrijdagavond 'eindelijk' zijn eerste zege behaald van dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Kevin Hofland zag zijn ploeg met hangen en wurgen afrekenen met Telstar (2-1). Bij Roda JC is geen vuiltje aan de lucht: Dylan Vente schoot de Limburgers vrijdagavond met een hattrick tegen FC Den Bosch (0-3) eigenhandig naar de koppositie. FC Eindhoven meldt zich, dankzij een nipte zege op streekgenoot Helmond Sport (0-1), vlak daarachter op plek twee. Ook NAC Breda blijft bovenin meedoen, door met 1-0 te winnen van TOP Oss.

Willem II - Telstar 2-1

Willem II nam het initiatief in eigen stadion in handen, maar als een geoliede machine liep het allerminst bij de Tilburgers. Wel werd in de beginfase een grote kans gecreëerd voor Nick Doodeman, die gestuit werd door een goede tackle van Thomas Oude Kotte. Na 36 minuten kwam de thuisploeg op voorsprong dankzij Matthias Verreth, die buiten het strafschopgebied klaarstond om een afgeslagen hoekschop fraai binnen te volleren: 1-0.

In de tweede helft eiste de licht vastgehouden Jizz Hornkamp een strafschop voor Willem II, die echter niet gegeven werd door Martin van den Kerkhof. In de snelle tegenstoot maakte Telstar een knap doelpunt. Cain Seedorf lanceerde Glynor Plet, die met een stift scoorde: 1-1. Willem II ging op zoek naar de broodnodige driepunter en werd daarvoor een kwartier voor tijd beloond. Opnieuw scoorden de Noord-Brabanders na een afgeslagen bal uit de tweede lijn, ditmaal via Max Svensson: 2-1. Willem II rekte in de slotfase zeer opzichtig tijd en kreeg nog bijna het deksel op de neus, maar Jorginho Soares mikte uit een hoekschop van dichtbij over.

FC Den Bosch - Roda JC 0-3

De grootste kans van de eerste helft kwam op naam van Dylan Vente, die profiteerde van een foute terugspeelbal van de verdediging van FC Den Bosch. De 23-jarige spits omspeelde keeper Wouter van der Steen, maar werkte de bal voor open doel naast. Ruim tien minuten voor tijd noteerde Vente wél de openingstreffer. De ex-Feyenoorder verdiende zelf een penalty en benutte die: 0-1. Drie minuten later verdubbelde de spits de voorsprong met een afstandsschot dat van richting werd veranderd: 0-2. Vente zou uiteindelijk een hattrick maken nadat hij Van der Steen in de slotfase in de korte hoek passeerde: 0-3.

Helmond Sport - FC Eindhoven 0-1

FC Eindhoven begon uitstekend aan het seizoen, maar vond het net moeilijk bij Helmond Sport. Evan Rottier kwam met het eerste wapenfeit van de avond, maar zijn schot werd gekeerd door Helmond-doelman Mike Havekotte. Aan de andere kant was Ruben van der Meer gevaarlijk uit een hoekschop, maar zijn kopbal werd gekeerd door Eindhoven-doelman Nigel Bertrams. Na een uur spelen raakte centrale verdediger Mawouna Amevor achter de laatste linie van de Brabanders, maar het contact met doelman Havekotte was niet genoeg voor een strafschop. Ruim tien minuten voor tijd wist Eindhoven toch te scoren. Nadat de bal uit een hoekschop niet goed werd weggewerkt, schoot Koen Oostenbrink, drie minuten na zijn entree, fraai met buitenkant rechts binnen: 0-1.

NAC Breda - TOP Oss 1-0

NAC Breda begon goed aan de wedstrijd tegen TOP Oss en kwam na ruim een half uur op voorsprong. De thuisploeg kreeg een vrije trap toegewezen aan de linkerkant van het doel, die door Odysseus Velanas werd binnen geschoten: 1-0. De 24-jarige middenvelder passeerde doelman Norbert Alblas in de korte hoek. Kort na rust kwam TOP Oss bijna langszij, maar Rick Stuy van den Herik werkte van dichtbij over. Ook in de 82steminuut werd de uitploeg weer gevaarlijk. Joshua Sanches schoot de bal van dichtbij op het doel, maar doelman Roy Kortsmit pakte hem.

FC Dordrecht - Jong FC Utrecht 2-1

FC Dordrecht had in eigen huis de slechtst mogelijke start. Na amper een minuut spelen ging Anouar El Azzouzi in de fout op het middenveld, waarna Mees Rijks simpel kon afgeven op Dion Versluis en voor de 0-1 aantekende. Diezelfde El Azzouzi wist zijn fout even later goed te maken. Uit een hoekschop kopte de middenvelder knap raak: 1-1. Tien minuten voor rust nam de thuisploeg de leiding. Op aangeven van Elso Brito schoot Samuele Longo raak. Na de thee kreeg Jong FC Utrecht met name via Versluis nog de kans op de gelijkmaker, maar gescoord werd er niet meer.