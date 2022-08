‘Manchester United gaat ondanks interesse in Antony vol voor Cody Gakpo’

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 20:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:02

Manchester United zal zich spoedig melden in Eindhoven voor Cody Gakpo. Volgens journalist Jason Burt van The Telegraph is Erik ten Hag klaar om 'all-out' te gaan voor de vleugelspeler. De berichtgeving is enigszins verassend te noemen, omdat eerdere berichten op vrijdag erop wezen dat de Engelsen zich vol op een nieuw bod voor Ajacied Antony zouden richten.

United zal zich spoedig melden om een 'onvermijdbaar' bod te doen op Gakpo. Vraag is voor hoeveel geld de Engelse topclub denkt te kunnen winkelen in het Philips Stadion. Volgens het Eindhovens Dagblad wil PSV de hoofdprijs ontvangen voor Gakpo, die in de lichtstad vastligt tot medio 2026. Eerder kwam al naar buiten dat de persoonlijke eisen van de linksbenige vleugelaanvaller geen probleem zijn voor United, dat naar verluidt circa zestig miljoen euro moet neerleggen voor Gakpo.

Having signed Casemiro I am hearing that Manchester United are ready to go all-out for Cody Gakpo. Bid is imminent for the PSV Eindhoven forward and more on @TeleFootball — Jason Burt (@JBurtTelegraph) August 19, 2022

PSV is op de hoogte van de Engelse interesse, maar wil wachten tot na het tweede duel met Rangers in de play-offs van de Champions League met eventuele onderhandelingen. Een transfer in de slotfase van de transferperiode behoort zeker tot de mogelijkheden. Eerder meldde het regionale dagblad al dat PSV Calvin Stengs (OGC Nice) en Jesper Karlsson (AZ) in beeld als eventuele opvolgers. De regionale krant benadrukt wel dat Karlsson een 'peperdure optie' is voor PSV en dat Stengs meer een speler is voor op de rechterflank. Zijn naam wordt wel op meerdere plekken gefluisterd.

Transferexpert Fabrizio Romano meldt vrijdag dat Antony nog steeds toptarget is, ondanks een door Ajax afgeslagen bod van tachtig miljoen euro. Op Old Trafford heerst het gevoel dat de Braziliaanse aanvaller nog steeds naar Manchester wil komen. Antony verscheen vrijdag wel op Sportpark De Toekomst, maar nam niet deel aan de training. Wel verscheen hij in het krachthonk van Ajax. Het blijft vooralsnog de vraag of United beide aanvallers wil contracteren of dat het op meerdere paarden gokt.