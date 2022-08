Kuijt gaat na bliksemsnelle tegentreffer opnieuw ten onder met ADO Den Haag

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 21:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:01

Dirk Kuijt heeft na vrijdagavond nog altijd geen enkel punt gehaald met ADO Den Haag. De trainer zag zijn ploeg op bezoek bij MVV Maastricht dramatisch beginnen en keek al na vijftien seconden tegen een achterstand aan. ADO was sterker en deed veel meer doelpogingen dan de thuisploeg, maar stapte met een 3-1 nederlaag van het veld af. Kuijt staat met de Haagse club diep onderaan in de Keuken Kampioen Divisie met nul punten, en een doelsaldo van één voor en negen tegen.

Koen Kostons kon de bal al na vijftien seconden uit een lage voorzet van Mart Remans eenvoudig bij de korte paal binnenvuren: 1-0. Het werd al snel nog erger voor ADO, dat na 23 minuten op 2-0 achterstand kwam. Remans, de aangever van het eerste doelpunt, fungeerde ditmaal zelf als eindstation door bij de tweede paal een voorzet van Jarne Steuckers af te maken. ADO Den Haag gaf echter niet op en knokte zich na een half uur spelen naar een aansluitingstreffer. MVV kreeg de bal bij een hoekschop niet uit de doelmond gewerkt, waarna ADO liefst vier pogingen nodig had om de bal binnen te werken.

Thomas Verheydt, de aanvalsleider die voor het hoogste ADO-salaris ooit speelt (zo werd deze week bekend), kopte de bal met een boogbal van dichtbij handig binnen: 2-1. Even leek een geslaagde comeback erin te zitten voor de manschappen van Kuijt, die na rust furieus openden. Joël Zwarts miste binnen vier minuten na rust twee kansrijke kopballen. MVV overleefde vervolgens nog enkele hachelijke situaties, waaronder een goede kopkans voor Verheydt.

De Limburgers sloegen een kwartier voor tijd dodelijk toe via Dailon Livramento, die na een steekbal van Sven Blummel vertrokken was en in twee instanties doelman Hugo Wentges wist te passeren: 3-1. Verheydt probeerde uit alle macht het tij te keren voor ADO en kwam dichtbij een treffer, maar zag onder meer een nieuwe kopbal knap gekeerd worden door Romain Matthys.





Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 3 3 0 0 6 9 2 FC Eindhoven 3 3 0 0 4 9 3 Heracles Almelo 2 2 0 0 7 6 4 PEC Zwolle 2 2 0 0 6 6 5 Jong AZ 2 2 0 0 4 6 6 VVV-Venlo 2 2 0 0 4 6 7 MVV Maastricht 3 2 0 1 2 6 8 NAC Breda 3 2 0 1 0 6 9 Jong PSV 2 1 1 0 1 4 10 Willem II 3 1 1 1 0 4 11 Almere City FC 2 1 0 1 0 3 12 TOP Oss 3 1 0 2 -1 3 13 FC Dordrecht 3 1 0 2 -2 3 14 FC Den Bosch 3 1 0 2 -3 3 15 Jong Ajax 2 0 1 1 -1 1 16 Telstar 3 0 1 2 -6 1 17 De Graafschap 2 0 0 2 -2 0 18 Helmond Sport 3 0 0 3 -4 0 19 Jong FC Utrecht 3 0 0 3 -7 0 20 ADO Den Haag 3 0 0 3 -8 0