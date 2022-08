‘Ajax gaat op korte termijn afscheid nemen van Mohammed Kudus’

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 20:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:26

Mohammed Kudus staat op het punt om Ajax in ieder geval tijdelijk te verlaten, zo meldt Paul Joyce van The Times. De 22-jarige aanvallende middenvelder zal zich op huurbasis aansluiten bij Everton, met daarbij vermoedelijk een optie tot koop. Kudus heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met de club van manager Frank Lampard.

Kudus begon in 2020 zeer spectaculair aan zijn avontuur bij Ajax, dat hem toen net voor negen miljoen euro had overgenomen van FC Nordsjaelland. Een zware knieblessure, opgelopen in de eerste Champions League-wedstrijd van dat seizoen (tegen Liverpool), gooide echter vroeg in het seizoen roet in het eten voor de Ghanees international. Een lange revalidatie volgde, en ook na zijn herstel verviel Kudus regelmatig in blessureleed.

Zo kwam hij in Amsterdam nooit tot volle wasdom, al maakte hij deze zomer een zeer hoopgevende voorbereiding door, zo zei ook Alfred Schreuder. Kudus bokst in Amsterdam echter op tegen enorm veel concurrentie op de nummer 10-positie en is daardoor overbodig geraakt, zeker nu ook Dusan Tadic beschouwt wordt als aanvallende middenvelder. Daarachter zitten ook Steven Berghuis, Davy Klaassen en eventueel Mohamed Ihattaren nog.

Ondanks die enorme concurrentie zag Schreuder tot voor kort voldoende perspectief voor Kudus. "Hij kan voorin in spits, maar ook op rechts en links spelen", aldus de coach van Ajax. "Ik heb wel tegen hem gezegd: ga nou niet denken: oh jee, de trainer ziet me niet meer als middenvelder, zo is het ook niet. Maar voorin ben ik gecharmeerd van hem. Hij is een heel interessante aanvaller voor Ajax, want hij speelt heel erg vanuit de intuïtie. Als verdediger is dat heel lastig om tegen te spelen. Hij is sterk, snel en doet dingen die niemand verwacht." Kudus kwam de afgelopen twee jaar in totaal tot 45 optredens voor Ajax, waarin hij 6 keer scoorde en 5 assists gaf.