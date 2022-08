Chelsea doet Barcelona nieuw voorstel met daarin een spelersruil

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 21:03 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:14

Chelsea heeft een nieuw officieel bod op Pierre-Emerick Aubameyang gedaan, zo meldt The Athletic. De Londenaren hopen dat vijftien miljoen pond plus linksback Marcos Alonso genoeg moet zijn om de 33-jarige aanvaller naar Stamford Bridge te halen. Barcelona wil volgens Fabrizio Romano alleen cash zien in plaats van een speler, om zo aanwinst Jules Koundé te kunnen presenteren.

De aanvaller kwam afgelopen januari namelijk pas transfervrij over van Arsenal. Aan de andere kant versterkten de Catalanen zich deze zomer met onder anderen Raphinha en Robert Lewandowski, waardoor Xavi voorin meer keuze heeft dan dat vorig seizoen het geval was. De trainer zou Aubameyang het liefst behouden, al staat het bestuur niet onwelwillend tegenover een vertrek zodat er weer meer financiën vrijkomen.

Thomas Tuchel wil zich zo snel mogelijk versterken met de aanvaller, met wie hij samenwerkte bij Borussia Dortmund. The Blues zagen Timo Werner en Romelu Lukaku (tijdelijk) naar respectievelijk RB Leipzig en Internazionale vertrekken en kunnen een spits daarom goed gebruiken. Aubameyang is gelukkig bij Barcelona, maar als hij moet vertrekken is Chelsea zijn eerste keus. De ex-speler van Arsenal zou daardoor de overstap maken naar de rivaal van The Gunners.

Aubameyang was in zijn eerste half jaar bij Barcelona goed voor dertien doelpunten en één assist in 23 wedstrijden. De aanvaller speelde daarvoor vier jaar bij Arsenal, waarvoor hij 92 keer scoorde in 163 wedstrijden. Aubameyang won één Community Shield en één FA Cup in het Emirates Stadium. Ook werd hij in het seizoen 2018/2019 topscorer van de Premier League met 22 doelpunten.