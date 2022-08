Hamstra vindt oplossing voor kwetsbaarheid bij Ajax: ‘Een groot talent’

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 19:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:00

Ahmetcan Kaplan heeft zijn eerste interview gegeven als Ajacied. De centrale verdediger komt over van Trabzonspor en tekent in Amsterdam tot medio 2027. In gesprek met Ajax TV blikt de Turk terug op zijn transfer. "Toen ik hoorde dat Ajax in mij geïnteresseerd was, werd ik echt heel erg blij", aldus de linksbenige centrumverdediger, die tot nu toe twee keer uitkwam voor Jong Turkije.

De jeugdinternational geeft aan erg blij te zijn met zijn transfer. "Om bij zo'n grote club te spelen was altijd een van mijn grootste dromen. Ik ben erg blij dat ik de droom heb kunnen waarmaken. Ik kan niet wachten om in zo'n geweldige sfeer het veld op te gaan. Dit is inderdaad een droom." De negentienjarige Kaplan maakt de overstap van Trabzonspor en tekent tot de zomer van 2027. De verdediger geldt als de vervanger van Perr Schuurs, die de Johan Cruijff Arena achter zich liet voor Torino.

Kaplan omschrijft zichzelf als een koelbloedige speler die ook mee kan voetballen. "Wanneer ik me hier heb kunnen aanpassen, zal ik alles doen om het team en de spelers te helpen. Dusan Tadic en Antony volgde ik al, nog steeds. Dat zijn voor mij hele goede spelers. Ik wil mijn teamgenoten helpen. Ongetwijfeld zullen zij mij ook gaan helpen. Mijn eerste doel is om hier lang te blijven. Ik wil mij hier bij Ajax en de supporters in de armen laten sluiten."

De speler zegt zich er van bewust te zijn dat hij bij een 'hele grote club' is gekomen. "Ik zal mijn uiterste best doen om mij zoveel mogelijk te bewijzen. Stap voor stap zijn ze hier beter geworden om daarna de overstap te maken naar grotere clubs. Ook voor mij is het een droom om hier te slagen en dan ook een mooie stap te zetten." De jongeling is niet de eerste speler die die overstap maakt. Eerder werd Shota Arveladze in 1997 door Ajax overgenomen van de regerend Turks landskampioen.

Met Schuurs en Daley Blind centraal achterin oogde Ajax dit seizoen kwetsbaar in het verdedigen van grote ruimten. Technisch manager Gerry Hamstra hoopt die problemen voor een deel op te lossen met de komst van Kaplan. "Met Ahmetcan halen we een groot talent binnen. Een speler die op jonge leeftijd al voor de Turkse kampioen gespeeld heeft. Het is een jongen die goed kan verdedigen en met ruimte in zijn rug kan spelen en door durft de dekken. Hij kan als linkercentrale verdediger en rechtercentrale verdediger uit de voeten en heeft met 1,90 meter een goede lengte. Hij heeft in alle opzichten een potentieel waar we nog veel plezier aan gaan beleven."